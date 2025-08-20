[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?

L’équipe de France U16 féminine porte les derniers espoirs du clan tricolore de ramener un titre des compétitions jeunes cet été. Pour continuer à croire au titre à l’EuroBasket U16, les joueuses de Julien Egloff devront se défaire de l’historique rival, l’Espagne, en quart de finale ce mercredi 20 août à 12 heures.

Pour départager les confrontations de l’été

Au-delà de l’histoire de l’équipe de France U16, cette confrontation contre l’Espagne sera le juge de paix d’un été marqué par les rencontres entre la France et la Roja. En effet, il s’agira de la 7e partie entre les deux pays depuis la fin du mois de juin, jeunes et adultes compris. Le bilan est de trois victoires de chaque côté, même si l’Espagne a remporté chaque match des phases finales (demi-finale de l’EuroBasket, demi-finale de l’Euro U18 féminin et finale de l’Euro U18 masculin), alors que la France a simplement remporté deux matchs de préparation à l’EuroBasket, ainsi que le match de classement chez les U16 masculins.

🇫🇷 France 3-3 Espagne 🇪🇦 (EDF adulte, match de préparation) LA REMONTADA ON A DIT. — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 16, 2025

Comment regarder France – Espagne en direct

L’entre-deux est programmé à 12 heures, heure française, ce mercredi 20 août. Pour suivre France – Espagne, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.