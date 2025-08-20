Recherche
Équipe de France

[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?

EuroBasket U16 - L’équipe de France U16 féminine affronte l’Espagne ce mercredi 20 août à 12 heures à Pitesti (Roumanie) pour le compte des quarts de finale. Une rencontre qu'il est possible de suivre en clair et en direct.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?

Un nouveau France – Espagne : cette fois chez les U16 féminines.

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France U16 féminine porte les derniers espoirs du clan tricolore de ramener un titre des compétitions jeunes cet été. Pour continuer à croire au titre à l’EuroBasket U16, les joueuses de Julien Egloff devront se défaire de l’historique rival, l’Espagne, en quart de finale ce mercredi 20 août à 12 heures.

Pour départager les confrontations de l’été

Au-delà de l’histoire de l’équipe de France U16, cette confrontation contre l’Espagne sera le juge de paix d’un été marqué par les rencontres entre la France et la Roja. En effet, il s’agira de la 7e partie entre les deux pays depuis la fin du mois de juin, jeunes et adultes compris. Le bilan est de trois victoires de chaque côté, même si l’Espagne a remporté chaque match des phases finales (demi-finale de l’EuroBasket, demi-finale de l’Euro U18 féminin et finale de l’Euro U18 masculin), alors que la France a simplement remporté deux matchs de préparation à l’EuroBasket, ainsi que le match de classement chez les U16 masculins.

Comment regarder France – Espagne en direct

L’entre-deux est programmé à 12 heures, heure française, ce mercredi 20 août. Pour suivre France – Espagne, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l'intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
