Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle

Les Indiana Pacers ont officialisé la prolongation de contrat de leur entraîneur Rick Carlisle pour plusieurs saisons, selon les sources confirmées à ESPN. Cette extension intervient après une saison exceptionnelle où le coach de 65 ans a mené la franchise à sa première apparition en Finales NBA depuis un quart de siècle.

Un parcours remarquable vers les Finales NBA 2025

Carlisle, qui avait déjà entraîné les Pacers de 2003 à 2007 et était assistant sous Larry Bird lors de la dernière finale d’Indiana en 2000, est revenu dans la franchise en 2021 après un passage réussi de 13 ans aux Dallas Mavericks, couronné par le titre NBA 2011. Depuis son retour, il a transformé une équipe à 25 victoires en 2022 en une formation capable de jouer un Game 7 de Finales NBA.

La saison 2024-2025 a marqué un tournant historique pour les Pacers. Avec un bilan de 50-32, Indiana a décroché sa première saison à 50 victoires depuis 2013-2014 et s’est hissé à la quatrième place de la Conférence Est. L’équipe a ensuite éliminé successivement les Milwaukee Bucks, les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks pour atteindre les Finales NBA.

Face aux Oklahoma City Thunder, champions de la saison régulière, les Pacers ont poussé la série jusqu’au septième match. Malheureusement, la blessure de Tyrese Haliburton, victime d’une rupture du tendon d’Achille en début de Game 7, a compromis les chances d’Indiana, qui s’est incliné 103-91.

Un défi de taille pour la saison 2025-2026

Avec cette prolongation, Carlisle devient désormais l’entraîneur le plus âgé en activité de la NBA, après les départs de Gregg Popovich (retraite) et Tom Thibodeau (licencié par les Knicks). Fort d’un bilan en saison régulière de 993-860, il rejoindra le cercle très fermé des 11 entraîneurs ayant atteint les 1000 victoires dès le début de la prochaine saison.

Le défi qui attend Carlisle s’annonce colossal. Sans Tyrese Haliburton, blessé pour toute la saison 2025-2026, et avec le départ de Myles Turner, l’entraîneur devra puiser dans toute son expérience pour maintenir Indiana parmi les équipes compétitives de l’Est. Avec 86 victoires en playoffs au compteur, le dixième total de l’histoire, Carlisle possède l’expertise nécessaire pour relever ce nouveau challenge et confirmer son statut parmi les meilleurs tacticiens de la ligue.