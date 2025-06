Pacôme Dadiet et les Knicks tombent face à Indiana, qui retrouve les Finales NBA 25 ans après

Pacôme Dadiet a goûté aux premières minutes de sa carrière en finale de conférence de playoffs NBA ce samedi lors du match 6 de la finale de Conférence Est. Entré en toute fin de rencontre, le Français n’a pas pu empêcher l’élimination des New York Knicks, dominés par Indiana (125-108), qui disputera ses deuxièmes Finales NBA de son histoire.

Indiana retrouve les sommets

25 ans d’attente. C’est ce qu’ont dû endurer les fans des Indiana Pacers pour retrouver les Finales NBA. Et ce samedi, au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, la fête fut belle. Portée par un Pascal Siakam de gala (31 points) et un Tyrese Haliburton clutch (21 points, 13 passes), la franchise de l’Indiana a écarté les New York Knicks (125-108) et remporté la série 4-2. En face, OG Anunoby (24 points), Karl-Anthony Towns (22 points, 14 rebonds) et Jalen Brunson (19 points) n’ont rien pu faire face à la pression défensive et au rythme imposé par les locaux.

KNICKS 🆚 PACERS GAME 6️⃣ RECAP' Le scénario était simple cette nuit, une qualif en Finales NBA ou un Game 7 ! pic.twitter.com/nNO1Lhy5bp — NBA France (@NBAFRANCE) June 1, 2025

Pour Pacôme Dadiet, rookie français de 19 ans, cette élimination marque tout de même un petit moment d’histoire personnelle : entré en jeu à 1 minute 52 de la fin, quand le score était déjà scellé, il a connu ses premières minutes de finale de conférence en playoffs NBA. Un symbole plus qu’une réelle opportunité sportive, mais une expérience précieuse pour l’ancien joueur d’Ulm, qui aura tout de même connu ses débuts NBA cette saison.

Récompensé du trophée Larry Bird de MVP de la finale de conférence, Pascal Siakam a été le moteur principal d’une équipe d’Indiana désormais tournée vers la finale contre Oklahoma City. “Pascal et Tyrese nous ont portés sur leurs épaules”, a résumé leur coach Rick Carlisle. “Mais le travail ne fait que commencer.”

BACK TO THE FINALS… 🇨🇲 @pskills43 est le MVP des Finales de Conférence Est ! 🌟 🔥 24.8 points par match

🔥 5.0 rebonds par match

🔥 52.4% au shot pic.twitter.com/939dm9iKu2 — NBA France (@NBAFRANCE) June 1, 2025

Le rendez-vous est pris pour jeudi, à Oklahoma City, pour le Game 1 des Finales NBA.