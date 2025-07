Killian Hayes proche d’un retour en Europe ? Paris serait sur le dossier

Le temps serait-il enfin venu pour Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) de faire le chemin inverse ? Arrivé aux États-Unis en 2020 en tant que n°7 de Draft, et après cinq saisons infructueuses, le jeune meneur hésiterait à revenir en Europe selon les dernières rumeurs, comme l’a fait son collègue de la génération 2001 Théo Maledon avant lui.

Agent libre de tout contrat, Hayes est sondé par des écuries européennes. « Plusieurs équipes d’EuroLeague essayent de convaincre Killian Hayes de revenir en Europe. Paris est très intéressé » affirme l’insider italien Matteo Andreani ce vendredi 18 juillet soir. Plus tôt dans la journée, des sources venant de Grèce indiquaient un intérêt de l’Olympiakos, qui cherche un meneur gestionnaire pour compléter ses lignes arrières (avec Evan Fournier ou son ancien coéquipier à Détroit Saben Lee). Tout comme l’ASVEL il y a quelques jours.

Mais le Paris Basketball serait aussi sur le coup. L’équipe a un vrai besoin sur le poste, pour l’instant tenu par Joël Ayayi et Nadir Hifi, qui sont des créateurs mais pas meneurs de formation. La piste Carsen Edwards (qui a finalement signé en Italie) était un temps évoquée pour remplacer TJ Shorts, et l’arrivée de Justin Robinson n’a toujours pas été officialisée, deux semaines après. D’où la crédibilité de la piste Killian Hayes. Vrai organisateur sur demi-terrain, bon défenseur, l’ex-choletais péchait surtout au niveau de son tir en NBA.

