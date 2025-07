Paris a enfin trouvé le remplaçant de T.J. Shorts à la mène

Justin Robinson (1,88 m, 27 ans) devrait être le nouveau meneur du Paris Basketball. Le club parisien aurait porté son choix sur l’ancien joueur de Virginia Tech pour succéder à T.J. Shorts, dont le départ a été officialisé la semaine passée. Alors qu’une information évoquait un possible accord avec Jerrick Harding ce lundi, celle-ci a été rapidement démentie. C’est donc vers le meneur américain de Trapani que Paris aurait décidé de se tourner. Le président du club sicilien a confirmé que le natif de Manassas (Virginie) allait activer sa clause « à 99% » pour rejoindre Paris.

PROFIL JOUEUR Justin ROBINSON Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 27 ans (12/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 14,5 #24 REB 3 #97 PD 6,1 #3

Un meneur expérimenté aux multiples expériences

Passé par l’université de Virginia Tech entre 2015 et 2019, Justin Robinson y a marqué les esprits avec 1 383 points et un record de 562 passes décisives en NCAA. Après sa non-sélection à la Draft NBA 2019, ce meneur gaucher et bon shooteur (40,7% de réussite à 3-points en 2024-2025, sur près de 5 tentatives par rencontre) a tenté sa chance dans plusieurs franchises (Washington, Oklahoma City, Milwaukee, Sacramento, Detroit), en passant notamment par la G-League, sans réussir à s’installer durablement dans la grande ligue.

En 2022, il a pris la direction de l’Australie avec les Illawarra Hawks, où une blessure a freiné son élan. Il a rebondi en Espagne avec Breogán au printemps 2024, avant de s’engager l’été dernier avec Trapani en première division italienne. Il y a côtoyé Chris Horton et prolongé son contrat jusqu’en 2026, mais pourrait donc quitter la Sicile plus tôt que prévu. Il faut dire qu’il a amené le promu à la deuxième place de la saison régulière, avec 22 victoires en 30 rencontres, avant d’atteindre les demi-finales des playoffs. En 35 matches de saison régulière et de playoffs, il a tourné à 14,5 points, 3 rebonds, 6,1 passes décisives de moyenne.

Paris tourne la page T.J. Shorts

Avec le départ de T.J. Shorts pour le Panathinaïkos, le Paris Basketball devait trouver un meneur de très haut niveau pour rester compétitif sur les scènes nationale et européenne. Le profil de Justin Robinson coche plusieurs cases : capacité à créer du jeu, expérience de haut niveau, et volonté de s’imposer définitivement sur la scène européenne. Son arrivée n’est pas encore officielle, mais le tweet de Valerio Antonini, président de Trapani, a confirmé des discussions très avancées.

Justin Robinson tramite il suo agente italiano Federico Paci ha comunicato al nostro Valeriano che al 99% il ragazzo accetterà di esercitare la clausola rescissoria ed andare a Parigi in Eurolega. Sarebbe come Club un grande dispiacere ma capisco anche l’ambizione di voler… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) July 1, 2025

L’objectif du club parisien est clair : construire une équipe capable de conserver son titre en Betclic ELITE et de confirmer sa bonne saison en EuroLeague. Et le recrutement de Justin Robinson, s’il se concrétise, irait clairement dans ce sens.