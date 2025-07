Le Paris Basketball perd un nouveau joueur majeur

Collin Malcolm (2,01 m, 27 ans), l’un des éléments importants de la rotation de Paris Basketball ces deux dernières saisons, va poursuivre sa carrière à l’étranger. Après avoir été un temps annoncé au Maccabi Tel-Aviv, l’ailier américain va finalement s’engager avec l’Hapoel Tel-Aviv, toujours selon les informations de BasketNews.

Un autre cadre sur le départ à Paris

À 27 ans, Collin Malcolm va découvrir un nouveau championnat. Selon BasketNews, il s’apprête à signer un contrat de deux saisons avec l’Hapoel Tel-Aviv, club qui continue de se renforcer en vue de son intégration en EuroLeague. L’ancien joueur de Paris Basketball quitte ainsi une équipe dont il a été un maillon clé dans une campagne exceptionnelle : titre de champion de France et participation aux playoffs de l’EuroLeague, malgré le deuxième plus petit budget de la compétition européenne. Un an plus tôt, celui qui a démarré sa carrière professionnelle en Géorgie avant de partir en Estonie et à Chypre a aidé Paris a remporté l’EuroCup et la Leaders Cup.

Cliquez-ici pour consulter le tableau des transferts de la Betclic ELITE

L’ailier américain a tourné à 7,7 points, 2,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 19 minutes par match sur la scène continentale, ce qui faisait de lui le cinquième meilleur marqueur de l’équipe dans cette compétition. Un an plus tôt, il avait largement contribué à la victoire de Paris dans l’EuroCup avec des moyennes de 12,5 points, 3,7 rebonds et 1,5 passe.

PROFIL JOUEUR Collin MALCOLM Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 27 ans (02/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,4 #58 REB 3,5 #75 PD 1,3 #120

Le Paris Basketball en pleine reconstruction

Le départ de Collin Malcolm s’ajoute à une liste déjà bien remplie : T.J. Shorts s’est engagé avec le Panathinaikos, Tyson Ward avec l’Olympiakos, Kevarrius Hayes a rejoint Monaco, tandis que Mikael Jantunen devrait atterrir à Fenerbahce. L’effectif parisien version 2025-2026 sera donc très largement renouvelé.

Ce mouvement vers Tel-Aviv avait été d’abord associé au Maccabi, mais c’est bien l’Hapoel qui récupère un joueur polyvalent, expérimenté et désormais habitué aux joutes européennes.