Jaylen Hoard, dominant lors du match 1 des finales, va-t-il faire équipe au Maccabi Tel-Aviv aux côtés de Collin Malcolm ?

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) s’est montré décisif pour le Maccabi Tel-Aviv lors du match 1 des finales de Winner League face à l’Hapoel Jerusalem. Alors qu’il avait été courtisé par l’AS Monaco cette saison, l’ailier-fort héraultais serait finalement sur le point de prolonger l’aventure en Israël, selon le journaliste Arel Ginsber.

Porté par une performance aboutie de Jaylen Hoard (18 points à 7/9 aux tirs et 9 rebonds pour 25 d’évaluation), le Maccabi Tel-Aviv a pris l’avantage dans la série finale du championnat israélien face à l’Hapoel Jerusalem (91-88). Un match intense et indécis qui a vu les coéquipiers de l’international français reprendre le dessus en seconde mi-temps, grâce notamment à une défense plus agressive et une réussite exceptionnelle aux lancers francs (28/29).

Ce succès permet au Maccabi de mener 1-0 dans la série et de se rapprocher d’un troisième titre consécutif en Winner League.

Annoncé dans le viseur de l’AS Monaco en cours de saison, Jaylen Hoard semble finalement décidé à s’inscrire dans la durée avec le club israélien. Selon Arel Ginsber, journaliste bien informé sur le basket local, le poste 4/5 passé par le Pôle France (en 2015-2016) est proche d’un accord pour une prolongation de deux saisons garanties avec le Maccabi Tel-Aviv.

« Je peux confirmer que Jaylen Hoard est proche d’une prolongation avec le Maccabi Tel-Aviv ! Après une saison EuroLeague très impressionnante, il devrait signer pour deux années supplémentaires garanties », écrit-il sur X (anciennement Twitter).

After a super impressive EuroLeague debut season, Hoard is close to signing a new deal with the Israeli club for two more guaranteed years! https://t.co/nAZ0YtsZRT pic.twitter.com/igg1ag4ptn

🚨🚨I can confirm that Jaylen Hoard is nearing a contract extension with Maccabi Tel Aviv!

Toujours selon Arel Ginsber, le Maccabi s’intéresse également à un autre joueur passé par la France : Collin Malcolm. L’ailier du Paris Basketball, vainqueur de la Leaders Cup et de l’EuroCup en 2024, puis de la Coupe de France en 2025, a été freiné par une blessure lors des playoffs de Betclic ELITE, qu’il n’a pas disputés au-delà du match 2 face à Dijon.

Arrivé à Paris à l’été 2023 après des passages en Finlande, à Chypre et en Allemagne (où il a remporté la Ligue des champions avec Bonn en 2023), l’Américain a tourné à 10,4 points, 3,5 rebonds et 1,3 passe en championnat cette saison. En EuroLeague, il affichait 7,7 points et 2,5 rebonds en 33 matchs.

🚨🚨I can tell that Maccabi Tel Aviv is targeting Collin Malcolm for next season!

The Israeli club is highly interested in the forward and plans to make him an offer soon.

Also – Gur Lavy, the Israeli League’s MIP this year, has agreed to a 3 year deal with the club https://t.co/iKvsvOQnZH pic.twitter.com/QFohQfjWES

