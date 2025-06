Saison terminée pour Collin Malcolm, blessé avec Paris Basketball

Collin Malcolm (2,01 m, 27 ans), ailier américain du Paris Basketball, a sans doute disputé son dernier match de la saison. Blessé au mollet lors du match retour perdu chez la JDA Dijon, l’ancien joueur de Patras ne sera pas de la demi-finale face à la JL Bourg. C’est ce qu’a confirmé son entraîneur, à l’issue de la rencontre.

Un coup dur pour Paris avant la demie contre Bourg

Paris Basketball s’est qualifié jeudi pour les demi-finales de Betclic ELITE en venant à bout de la JDA Dijon au terme d’un match 3 à l’Adidas Arena. Un match 3 que Collin Malcolm n’a pas disputé. Son coach brésilien Tiago Splitter a révélé que le natif d’Ashland, en Oregon, s’était blessé au mollet pendant la rencontre. « Sa saison est probablement terminée », a-t-il déclaré, cité par L’Équipe.

PROFIL JOUEUR Collin MALCOLM Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 27 ans (02/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,4 #56 REB 3,5 #77 PD 1,3 #121

L’ailier américain, solide sur les deux tableaux cette saison, tournait à 10,4 points, 3,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 matchs de championnat. En EuroLeague, il affichait des moyennes de 7,7 points, 2,5 rebonds et 1,2 passe en 33 apparitions. Sa polyvalence et son intensité manqueront forcément à l’équipe parisienne pour la suite des playoffs.

Autre mauvaise nouvelle pour le club : T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) a également été touché à la cheville droite, sur le match 3 cette fois. « Il se l’est tordue. Il est revenu en jeu mais a joué avec de la douleur », a expliqué Splitter.

Face à la JL Bourg, Paris devra donc composer avec ces incertitudes. Une rotation réduite et une intensité physique à maintenir contre la seule équipe qui a expédié son quart de finale en deux manches. Un défi pour une équipe qui ambitionne le titre.