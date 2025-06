HOMKiA All Star Games 2025 : votez pour le joueur de NM1 que vous voulez voir au match des étoiles !

À un mois du HOMKiA All Star Games 2025, l’organisation vous donne la parole pour désigner un joueur de NM1 qui prendra part au grand match du samedi 28 juin au gymnase Beauséjour des Sables d’Olonne. Dix talents de Nationale 1 sont en lice, et le joueur qui cumulera le plus de votes sur le site BeBasket et le compte Instagram @Be_BasketFr rejoindra officiellement la sélection All Star. À vos clics !

10 noms pour une place dans la lumière

Le casting est relevé, avec une belle variété de profils, entre scoreurs confirmés, meneurs distributeurs et spécialistes du rebond. Voici les 10 nominés :

Yanik Blanc (Orchies) : troisième meilleur marqueur de NM1 avec 16,3 points par match , il a porté son équipe toute la saison.

Jaraun Burrows (Saint-Vallier) : le solide intérieur bahaméen est le cinquième meilleur scoreur de NM1 avec 15,8 points de moyenne .

Ben Kovac (Besançon) : révélation de la saison, il tourne à 15,6 points et vient de signer à Évreux en Pro B.

Alexandre Aygalenq (Toulouse) : de retour en 5×5, il s’est illustré avec 15,5 points par match , le plaçant dans le top 10 des scoreurs.

Ruphin Kayembe (Avignon) : le pivot congolais a dominé dans la raquette, avec 15,5 points en moyenne cette saison.

Abdoulaye Sy (Avignon) : l’un des meilleurs rebondeurs de NM1, l’ailier longiligne (2,01 m) a su faire parler sa polyvalence.

Kevin Thalien (Levallois) : meneur expérimenté, il a terminé meilleur passeur de NM1 cette saison.

Mathis Bouvret (Metz) : jeune meneur prometteur, dauphin au classement des passeurs , il brille par sa vision du jeu.

Hugo Desseignet (Loon-Plage) : à seulement 21 ans, ce meneur de poche (1,72 m) impressionne dans l’organisation et la création.

Olivier Yao-Delon (Poissy) : l’ailier originaire de Montpellier a réalisé une saison complète avec 15,0 points, 3,6 rebonds et 2,3 passes en 38 matchs.

Comment voter ?

Pour faire entendre votre voix, deux options s’offrent à vous :

Votez directement sur le site BeBasket.fr via le sondage dédié ci-dessous. Likez la photo de votre joueur préféré sur notre compte Instagram @Be_BasketFr.

👉 Le vote est ouvert jusqu’au 7 juin à minuit. Le joueur ayant le plus grand total cumulé entre le site et Instagram sera officiellement sélectionné pour le match des étoiles du 28 juin aux Sables d’Olonne !