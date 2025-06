Michael Kessens retourne à Bonn après une saison partagée entre Paris et l’ALBA Berlin

Michael Kessens (2,06 m, 34 ans), passé par Paris Basketball entre août 2023 et janvier 2025, revient aux Telekom Baskets Bonn, un club qu’il connaît bien pour y avoir joué entre 2021 et 2023. Après un passage express mais productif à l’ALBA Berlin en fin de saison 2024-2025, le poste 5 germano-suisse s’est engagé pour deux saisons avec le club rhénan, où il espère relancer une dynamique plus stable.

Michael "Mike" Kessens ist zurück! 💪 @basketballcl– und @EuroCup-Sieger @MikeDoubleK kehrt nach anderthalb Jahren in Paris und einer halben Saison in Berlin zurück nach Bonn, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat. Alle Infos: https://t.co/aFpbmBJpum#HEARTBERG pic.twitter.com/T8wSooOcVb — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) June 2, 2025

Un retour aux sources pour le champion de la BCL 2023

Vainqueur de la Ligue des Champions (BCL) en 2023 avec Bonn, Michael Kessens revient dans un environnement familier. Après un passage en demi-teinte à Paris, où il jouait peu, il avait rejoint l’ALBA Berlin en janvier dernier. Un transfert qui s’est révélé bénéfique : en 19 rencontres de Bundesliga allemande, il a compilé 6,1 points, 3,8 rebonds et 1,2 interception en 12 minutes de moyenne, avec une adresse de 67 %. Son meilleur match ? Face à Bonn, le 16 avril dernier, où il avait signé 16 points, 8 rebonds et 2 passes.

Une pièce essentielle du puzzle bonnois

C’est donc un retour salué par les dirigeants et le coach Marko Stankovic : « Mike est un très important morceau du puzzle pour la saison prochaine. Il connaît nos principes offensifs et défensifs, ce qui aidera énormément notre nouveau groupe », a déclaré l’entraîneur sur le site officiel du club. Pour le directeur sportif Savo Milovic, le joueur apporte bien plus qu’un impact sportif : « Il connaît l’identité du club et la culture des fans. Son vécu et sa personnalité vont être des atouts dans le vestiaire. »

Paris, Berlin… et maintenant un nouveau départ

Arrivé à Paris Basketball en 2023, Michael Kessens a tout de même eu le temps d’y remporter le Leaders Cup ainsi que l’EuroCup en 2024, bien qu’il y ait joué un rôle plus limité. À Berlin, il s’est illustré dans un rôle de rotation précieuse, contribuant à la qualification du club pour les quarts de finale de la Bundesliga via le play-in. Désormais, l’ex-international allemand (4 sélections) veut s’installer de nouveau dans la durée à Bonn : « Je suis très heureux de revenir. C’était une décision facile. Je me sens vraiment bien ici, sur le terrain et en dehors », a-t-il confié. A Bonn, Michael Kessens y retrouvera un autre ancien de Paris, le coach Thomas Pennellier.