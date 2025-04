Thomas Pennellier, un premier transfert de Paris à Bonn !

Si le Paris Basketball a fait venir moult talents du Telekom Baskets Bonn en 2023, cette fois un pensionnaire du club de la capitale prendra le chemin inverse. Recommandé par Tuomas Iisalo, Thomas Pennellier (24 ans), coach des U18 ÉLITE et ancien membre du staff de l’équipe professionnelle, va quitter le club de la capitale pour devenir le deuxième assistant de la formation allemande.

News ✍️ Actuel coach des U18 Élite du Paris Basketball et de la NM3 de l’ES Massy, Thomas Pennellier est sur le point de rejoindre le Telekom Baskets Bonn en tant qu’assistant afin de lancer sa carrière professionnelle en Europe ! — Yannis Bourgeois (@YannisBourgeois) March 29, 2025

La BBL, qui s’ouvre de plus en plus aux profils d’outre-Rhin (le directeur sportif Kevin Anstett, l’entraîneur individuel Nicolas Perez, le préparateur physique Samuel Covelli), accueille donc ce jeune technicien originaire des Yvelines, où il s’est notamment développé à Noisy-Bailly après avoir joué pour Elliott De Wit (Utah Tech, NCAA) à Versailles – où il a ensuite été en contrat d’alternance – en U15 région. En plus d’avoir emmené les U18 ÉLITE en groupe A, Thomas Pennellier coache également l’ES Massy Basketball, l’actuel leader de la poule F de Nationale 3 masculine. Ce ne sera pas sa première expérience à l’étranger puisqu’il a vécu une année d’immersion au Frank Phillips College, un Junior College du Texas, en 2019-2020.