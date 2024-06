Kevin Anstett futur directeur sportif de Rostock, en Allemagne

Il y aura un Français de plus en Allemagne. Kevin Anstett va devenir en début de semaine prochaine le directeur sportif du club allemand de Rostock.

Scout NBA pendant de longues années, pour les Phoenix Suns et les Sixers de Philadelphie, l’ancien joueur était devenu le directeur sportif du Limoges CSP en 2022. Mais au milieu de sa deuxième saison au Cercle Saint-Pierre, il avait été mis de côté. Désormais, le Francilien va déménager à l’étranger, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, pour s’occuper de l’avenir du Seewölfe.

Après une saison compliquée en Bundesliga (15e, 9 victoires et 25 défaites, 9e en 2022-2023), Rostock, qui dispose d’un bon budget et d’une belle salle (4 500 places), veut reprendre sa marche en avant. Le club qui fête ses 30 années d’existence cette saison espère ainsi que Kevin Anstett va lui permettre de réaliser des bons coups sur le marché et avoir une ligne directrice claire sur le plan sportif.