Nicolas Perez remporte la FIBA Europe Cup avec Chemnitz, Kaza Kajami-Keane MVP

Chemnitz a remporté la FIBA Europe Cup 2024 en conservant d’un petit point son avantage du match aller sur les Turcs du Bahçeşehir Basketbol. Les deux formations ont d’ailleurs du se départager en prolongation puisqu’à l’issue des 40 minutes le score cumulé des deux matches (85-74 ; 84-95) était de parité après un dernier quart-temps largement en faveur des locaux (28-17).

Axel Bouteille passe au travers, Nicolas Perez médaillé

L’équipe de Kaza Kajami-Keane – MVP de la finale, après un match retour à 29 points à 7/15 aux tirs et 4 passes décisives en 28 minutes – a su finir à -10 en prolongation. Il faut dire qu’Axel Bouteille, passé à côté de son match retour (7 points à 2/7, 1 rebond, 0 passe décisive, 4 fautes, 2 balles perdues et 2 interceptions pour 3 d’évaluation en 30 minutes) a manqué le dernier 3-points pour le titre.

7 ans après, Axel Bouteille manque encore le shoot décisif en finale de #FIBAEuropeCup https://t.co/yFA0UO9L9l pic.twitter.com/4fS7tNGjhS — Cyril Camacho (@cyril_cmch) April 24, 2024

Alors que les 11 278 spectateurs de l’Ülker Sports Arena étaient prêts à exploser, c’est finalement l’équipe de Chemnitz qui a pu lever les poings en l’air. Et notamment ceux du coach spécialiste du travail individuel Nicolas Perez. L’entraîneur personnel de Gabby Williams et Jaylen Hoard collabore cette saison avec le club allemand de Chemnitz, où l’on retrouve notamment l’ancien capitaine de la SIG Strasbourg, DeAndre Lansdowne (10 points à 5/10, 2 rebonds et 2 passes décisives sur ce match retour), ainsi qu’un éphémère Portelois, Ousman Krubally (12 points et 5 rebonds), vu sur la Côte d’Opale en 2019/20. L’ancien membre du staff de Lattes-Montpellier et Gravelines-Dunkerque remporte donc son premier trophée européen. Il espère maintenant finir la saison sur un beau parcours puisque les Niners sont troisièmes de BBL, juste derrière l’ALBA Berlin et le Bayern Munich.

Quant au Bahçeşehir Basketbol, l’espoir d’une qualification en playoffs de BSL subsiste. Auteur d’une saison décevante en championnat turc, l’équipe de Jerry Boutsiele (24 points à 6/9, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 28 d’évaluation en 40 minutes sur le match retour) n’est cependant plus qu’à une victoire du huitième, le TT Ankara (13 victoires et 15 défaites). Avec le néo-retraité Nemanja Bjelica comme nouveau directeur sportif, le très fortuné Bahçeşehir Basketbol espère monter en puissance lors des prochaines saisons.