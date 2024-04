Chemnitz prend de l’avance sur Bahçeşehir malgré les 25 points d’Axel Bouteille

Malgré les 25 points d’Axel Bouteille, les NINERS de Chemnitz ont pris l’avantage lors du match aller de la finale de FIBA Europe Cup, contre les Turcs du Bahçeşehir Basketbol. A domicile, les Allemands ont démarré très fort (29-18, 10′) pour compter 17 points d’avance (35-18) après 11 minutes de jeu. S’ils sont restés devant tout le long, ils n’ont cependant terminé qu’à +11.

Vainqueurs 85 à 74 de ce match 1 en Allemagne, l’équipe de Kaza Kajami-Keane (11 points à 3/8 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives en et DeAndre Lansdowne (16 points à 7/13 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes décisives en 32 minutes) va devoir conserver cet avantage lors du match retour à Istanbul, le mercredi 24 avril. En cas de victoire, un Français sera champion d’Europe puisque le coach spécialiste du travail individuel Nicolas Perez fait partie du staff allemand.

Pour renverser la vapeur, le Bahçeşehir Basketbol comptera de nouveau sur son duo français composé par Axel Bouteille (25 points à 8/17, 9 rebonds et 0 passe décisive en 33 minutes) et Jerry Boutsiele (13 points à 3/6 et 4 rebonds en moins de 30 minutes), mais pas que. L’équipe de Dejan Radonjic va devoir mieux sécuriser le rebond (39 prises à 31 pour Chemnitz, 21 points sur deuxièmes chances pour eux) et espère le réveil de certains cadres, comme l’ancien Limougeaud Philip Scrubb (0 point à 0/4, 1 rebond et 2 passes décisives en 27 minutes).