Duncan Robinson devient agent libre après avoir décliné sa player option avec Miami

Duncan Robinson va découvrir un nouveau chapitre de sa carrière NBA. Après six saisons passées exclusivement sous le maillot du Miami Heat, le spécialiste à 3-points a pris la décision de décliner sa player option de 20 millions de dollars pour devenir agent libre, selon les informations rapportées par ESPN.

The Detroit Pistons could make a run at acquiring Duncan Robinson, per @TheSteinLine

“The Pistons, meanwhile, are likewise said to be weighing a run at Miami's Duncan Robinson to potentially fill their sudden need for shooting in addition to the interest in LeVert. Robinson… pic.twitter.com/l362ZAgp0O

