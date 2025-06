Bobby Portis prolonge chez les Bucks avec un contrat de 44 millions sur trois ans

Bobby Portis et les Milwaukee Bucks poursuivent leur histoire commune. L’intérieur de 30 ans a décliné sa player option de 13,4 millions de dollars pour s’engager sur un contrat plus long et plus avantageux avec la franchise du Wisconsin.

Bobby Portis plans to return to the Milwaukee Bucks on a three-year, $44 million deal, including a player option for the 2027-28 season, per ESPN sources. Bucks keep their heart and hustle guy. 💪🦌#BobbyPortis #FearTheDeer #MilwaukeeBucks #NBANews #FreeAgency #RunItBack pic.twitter.com/XtUvO176gL — GAMEONBLITZZ (@GAMEONBLITZZ) June 30, 2025

Un pilier du banc des Bucks depuis 2020

Arrivé à Milwaukee en 2020 comme agent libre, Bobby Portis s’est rapidement imposé comme l’un des sixièmes hommes les plus efficaces de la NBA. Champion NBA en 2021 avec les Bucks, il a terminé dans le top 3 du vote pour le titre de sixième homme de la saison régulière en 2023 et 2024.

Le nouveau contrat de trois ans, négocié par son agent Mark Bartelstein de Priority Sports, comprend une player option pour la saison 2027-2028. Cette prolongation fait de Portis l’un des rares membres restants de l’équipe championne de 2021, apportant une continuité précieuse à l’effectif de Doc Rivers.

PROFIL JOUEUR Bobby PORTIS Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 208 cm Âge: 30 ans (10/02/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 13,6 #116 REB 8,3 #28 PD 2,1 #189

Une saison 2024-2025 compliquée mais un retour réussi

La dernière saison de Portis a été marquée par une suspension de 25 matchs en février pour violation de la politique anti-dopage de la NBA, après avoir testé positif à un antidouleur interdit. Cette sanction l’a limité à seulement 49 matchs, un minimum en carrière, avec des moyennes de 13,9 points et 8,4 rebonds en 25,4 minutes par match.

Malgré cette suspension, l’ancien joueur d’Arkansas a montré sa valeur lors des playoffs en affichant 14,0 points de moyenne sur cinq matchs avant l’élimination des Bucks au premier tour. Au cours des trois dernières saisons, il a inscrit 2 181 points en sortie de banc, le troisième total le plus élevé de la NBA derrière Malik Monk et Naz Reid.

Un signal fort pour convaincre Giannis Antetokounmpo

Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie plus large des Bucks pour conserver leur superstar Giannis Antetokounmpo. Selon les rapports, le double MVP observe attentivement les mouvements de l’intersaison avant de décider s’il souhaite demander un transfert.

Avec le transfert de Khris Middleton, la grave blessure au tendon d’Achille de Damian Lillard et le probable départ de Brook Lopez, Portis pourrait jouer un rôle encore plus important dans l’effectif de Milwaukee. Sa polyvalence et son expérience des playoffs en font un atout précieux pour une franchise à la croisée des chemins.