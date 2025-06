Rachid Meziane et Connecticut toujours plus dans le dur : pire début de saison de l’histoire de la franchise

Le dimanche de basket n’a définitivement pas été profitable aux Françaises. Après la défaite de l’équipe de France face à l’Italie pour la médaille de bronze de l’EuroBasket, cinq Françaises étaient engagées dans la soirée et la nuit sur les terrains de WNBA, et aucune d’elles n’a remporté son match. La douche froide est peut-être encore plus rude pour Rachid Meziane, ex-sélectionneur de la Belgique, victorieuse de l’EuroBasket 2025, pendant que le technicien vit un début de saison galère pour sa première en WNBA.

Meziane menacé à Connecticut ?

Le Connecticut Sun ne parvient toujours pas à se dépêtrer de sa situation cauchemardesque. Les joueuses de Rachid Méziane ont subi leur neuvième défaite de suite dans la nuit de dimanche à lundi, dominées 102-63 par Minnesota. Avec 34,8% d’adresse face à un Lynx à plus de 50% de réussite aux tirs, le Sun a totalement manqué de solutions offensives, alors que Marina Mabrey est toujours à l’infirmerie pour son genou. Napheesa Collier (1,85 m, 28 ans) a été inarrêtable : 23 points et 9 rebonds en 27 minutes, sans forcer.

Comme les autres titulaires, Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a été limitée à 21 minutes, tant l’issue du match s’était rapidement dessinée. L’arrière franco-américaine est passée à côté de son match : 3 points à 1/8 aux tirs dont 1/6 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes en 21 minutes. La MVP de Boulangère Wonderligue Kariata Diaby (1,93 m, 30 ans) n’a eu droit qu’à quatre minutes, pour aucune statistique positive. Après une belle carrière en Europe, le technicien français Rachid Méziane peine à lancer sa carrière outre-Atlantique avec Connecticut. Pire, le Sun vit le pire début de saison de son histoire, avec 2 victoires pour 15 défaites.

Cependant, Rachid Meziane figure au coeur du projet de reconstruction du Sun, les dirigeants allant le chercher à Villeneuve d’Ascq pour cela. Le technicien français ne dispose pas d’un effectif au top pour performer, traînant par exemple des joueuses de l’ancienne équipe qui jouait le haut du tableau et dont la motivation n’est pas au maximum (Marina Mabrey en tête).

Johannès et New York dans le creux de la vague

L’autre défaite notable de la soirée est celle de Seattle, étrillé au Chase Center par les Golden State Valkyries (84-57). Le Storm a clairement manqué d’adresse, shootant à 27% de réussite dont 21% à 3-points.

Dans ce marasme offensif, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) n’a pas su sortir la tête de l’eau, et termine la rencontre avec 2 points à 1/11 aux tirs, 4 rebonds et 3 interceptions tout de même en 30 minutes. La physionomie du match n’a pas arrangé la rookie Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) non plus, elle aussi à 2 points sur la rencontre à 1/8 aux tirs. Côté Valkyries, aucune Française n’était sur la feuille de match : Carla Leite soigne toujours son dos à l’infirmerie, quand Janelle Salaün et Iliana Rupert devraient rapidement rallier et renforcer toujours plus la nouvelle franchise, qui surprend pour son début d’existence.

Dans un choc du haut de tableau de la conférence Est, le New York Liberty a lui aussi perdu à l’extérieur face à Atlanta (90-81). Porté par une grande paire Brionna Jones – Allisha Gray (41 points au total), le Dream inflige sa quatrième défaite en cinq matchs aux championnes en titre, qui ont couru après le score. En sortie de banc, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) a plutôt permis à NY de rester dans la course, avec 6 points à 2/3 aux tirs à 3-points. Mais les New-Yorkaises ont fini par caler, dominées dans la raquette par le Dream qui a inscrit 62 de ses points dans la peinture.

Enfin, Phoenix s’est incliné sur le fil à domicile, face aux Las Vegas Aces (84-81) d’une A’ja Wilson des grands soirs (26 points, 18 rebonds, 7 passes). Elle aussi en manque d’adresse, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a rapidement cédé sa place sur le terrain. Elle achève la rencontre avec 14 minutes seulement, pour 5 points à 1/7 aux tirs.