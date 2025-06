De -12 à un deuxième titre européen de suite pour la Belgique : l’énorme hold-up en finale face à l’Espagne !

L’Espagne, qualifiée de « faible » par bien trop d’observateurs au moment de railler la défaite d’un point de la France en demi-finales de l’EuroBasket 2025, a failli faire taire toutes les critiques ce dimanche soir en finale. Dominatrices face aux championnes d’Europe en titre belges, les Ibériques menaient encore de 12 points à 2 minutes 41 du terme… avant de totalement s’effondrer et de voir la Belgique conserver sa couronne continentale à la suite d’un incroyable comeback (67-65).

Ce sont des images qui hanteront longtemps la sélection espagnole. Alors qu’elles tenaient le match en main (65-53 à 2’41), les joueuses de Miguel Méndez ont perdu le fil, enchaînant quatre pertes de balle et trois fautes dans les dernières minutes. En face, la Belgique a enclenché un 14-0 pour clore la rencontre et s’offrir un deuxième sacre européen consécutif.

Le panier de la gagne a été inscrit par Antonia Delaere, à la suite d’une interception précieuse, profitant d’une passe ratée de Mariona Ortiz. La Roja, pourtant impressionnante de maîtrise jusque-là, n’a pas su gérer son avance ni répondre à la pression défensive imposée par les Belgian Cats en fin de partie.

Cette issue renverse la perception de la défaite française en demi-finales (64-65). Très critiquées pour avoir chuté face à une équipe « affaiblie », les Bleues voient aujourd’hui leur bourreau passer à un tir de remporter l’Euro. Loin d’être anodine, cette performance espagnole confirme le haut niveau de cette équipe malgré les absences.

L’Espagne pourra nourrir d’immenses regrets. La Belgique, elle, entre dans l’histoire en devenant la première nation à conserver son titre depuis l’Espagne en 2019.

