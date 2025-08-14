Recherche
EuroBasket masculin

EuroBasket masculin

EuroBasket 2025 - En plus de TF1 pour les matchs de l'équipe de France, BeIN Sports va également diffuser le championnat d'Europe, après avoir acquis l'intégralité des droits selon L'Équipe.
00h00
Résumé
En plus de TF1, BeIN Sports va également diffuser l'EuroBasket 2025

BeIN Sports diffusera l’ensemble des matchs de l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Lilian Bordron

En France, TF1 ne sera pas le seul diffuseur de l’EuroBasket 2025. En effet, d’après des informations de L’Équipe, BeIN Sports a acquis l’intégralité des droits du prochain championnat d’Europe. Pour rappel, la compétition se déroulera du 27 août au 14 septembre prochain, organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.

BeIN Sports, habitué des compétitions FIBA

Diffuseur officiel de la NBA en France depuis 2012, BeIN Sports va de nouveau diffuser une compétition internationale FIBA. Le média qatari avait par exemple retransmis la Coupe du Monde 2023, un mauvais souvenir pour les Bleus (éliminés en phase de poules), ainsi que l’EuroBasket féminin la même année.

Si le groupe TF1 diffusera en clair les matchs de l’équipe de France masculine (ainsi que la finale), il n’aura donc pas l’exclusivité des matchs tricolores. Pour rappel, voici le programme des Bleus à l’EuroBasket 2025.

  • Belgique – France
    📅 Jeudi 28 août à 16h50

  • France – Slovénie
    📅 Samedi 30 août à 16h50

  • Israël – France
    📅 Dimanche 31 août à 16h50

  • France – Pologne
    📅 Mardi 2 septembre à 20h20

  • France – Islande
    📅 Jeudi 4 septembre à 13h50

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

derniermot
Sur le gong, au buzzer avec la planche
gomma
Mauvaise nouvelle ...
