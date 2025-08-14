En plus de TF1, BeIN Sports va également diffuser l’EuroBasket 2025

En France, TF1 ne sera pas le seul diffuseur de l’EuroBasket 2025. En effet, d’après des informations de L’Équipe, BeIN Sports a acquis l’intégralité des droits du prochain championnat d’Europe. Pour rappel, la compétition se déroulera du 27 août au 14 septembre prochain, organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.

BeIN Sports, habitué des compétitions FIBA

Diffuseur officiel de la NBA en France depuis 2012, BeIN Sports va de nouveau diffuser une compétition internationale FIBA. Le média qatari avait par exemple retransmis la Coupe du Monde 2023, un mauvais souvenir pour les Bleus (éliminés en phase de poules), ainsi que l’EuroBasket féminin la même année.

Si le groupe TF1 diffusera en clair les matchs de l’équipe de France masculine (ainsi que la finale), il n’aura donc pas l’exclusivité des matchs tricolores. Pour rappel, voici le programme des Bleus à l’EuroBasket 2025.