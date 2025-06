« On a un plan qui doit nous mener vers les JO 2028 » : l’Espagne relativise son effondrement en finale

Miguel Mendez : « J’aimerais féliciter la Belgique. Ils étaient les favoris depuis le début et ils ont joué un bon basket tout au long du tournoi. On a fait des erreurs au cours de la finale et les Belges ont su saisir leur chance pour gagner. Bravo à mon équipe aussi, ce n’était pas facile de former un collectif comme on a su le faire en un mois. Le tournoi est réussi à mes yeux.

On a un plan pluriannuel qui doit mener vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Il ne nous restait que trois joueuses de l’EuroBasket 2023. Il faut montrer de la confiance à nos jeunes et on prépare 2028. En 2027, on viendra à l’Euro pour gagner l’or. C’est le plan de notre fédération. Ce dimanche, c’est un moment difficile pour nous, mais c’est le sport. Demain, le soleil se lèvera de nouveau. »

Alba Torrens : « On a disputé une belle finale. Je pense qu’on a fait du bon boulot, comme pendant tout l’Euro. Je suis juste tellement fière de toute notre équipe, de tout le staff. On a montré tellement de belles choses pendant ce tournoi et ce n’était pas facile car on a commencé à construire cela il y a quelques semaines. Même dans un moment douloureux comme cela, j’arrive à apprécier cela. Ça fait mal à l’instant T mais cette médaille d’argent a beaucoup de valeur.