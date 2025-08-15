La gestion des temps de jeu en équipe de France, “une manière de nous tester” pour Sylvain Francisco

Auteur de 5 points (2/5 aux tirs), 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions lors du succès face à l’Espagne (75-67), Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) n’a pas semblé gêné par son temps de jeu réduit à moins de dix minutes pour se montrer performant sous le maillot bleu. Le meneur explosif voit même du positif dans cette situation, qui force à l’adaptation comme il l’a confié en après match à nos confrères de L’Equipe.

“Nous faire évoluer sur le parquet sur des petites périodes, moi et les autres qui sont en concurrence pour l’Euro, c’est aussi une manière de nous tester. Nous jouons tous beaucoup dans nos clubs respectifs. Il faut être capable de faire des choses différentes en sélection, rester prêt mentalement, positif, pour aider les gars”, a-t-il expliqué après avoir une nouvelle fois montré face à l’Espagne ses qualités de drive mais aussi de création offensive.

« Je donne tout, je ne veux pas avoir de regrets,

que la décision soit positive ou négative au final »

Sylvain Francisco sait que ces performances en EDF sont aussi dues aux paliers franchis en club à Kaunas, avec qui il a fini champion de Lituanie et MVP des finales cette saison tout en jouant la Coupe d’Europe : “J’ai progressé en jouant l’EuroLeague avec ces responsabilités au Zalgiris. Je scoute toujours mes adversaires en vidéo. Je connais mes adversaires. Je sais placer mes gars, sur quels systèmes je peux percuter, user de ma vitesse hors norme pour pénétrer et soit trouver mes coéquipiers au dernier instant, soit trouver mes tirs”.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 27 ans (01/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 3 #428 REB 1 #511 PD 1 #356

Fort de ses expériences, l’ancien joueur du Paris Basketball souhaite se faire une place à l’EuroBasket au sein d’“un groupe spécial”, où “tout le monde est performant. Je donne tout, je ne veux pas avoir de regrets, que la décision soit positive ou négative au final”.

Il reste encore deux matchs à Francisco et aux autres pour se montrer, à commencer par un match retour face aux Espagnols samedi à Bercy, puis un dernier match en Grèce avant le début de la compétition continentale.