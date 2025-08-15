Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

La gestion des temps de jeu en équipe de France, “une manière de nous tester” pour Sylvain Francisco

EQUIPE DE FRANCE - Confronté à une rotation importante pour que Frédéric Fauthoux affine sa sélection finale en vue de l’EuroBasket, Sylvain Francisco tire du positif de son temps de jeu réduit par rapport à celui auquel il est habitué en club.
|
00h00
Résumé
La gestion des temps de jeu en équipe de France, “une manière de nous tester” pour Sylvain Francisco

Déterminé à jouer l’EuroBasket, Sylvain Francisco doit faire ses preuves sur un temps de jeu réduit par la répartition des minutes entre les joueurs pré-sélectionnés.

Crédit photo : FIBA

Auteur de 5 points (2/5 aux tirs), 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions lors du succès face à l’Espagne (75-67), Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) n’a pas semblé gêné par son temps de jeu réduit à moins de dix minutes pour se montrer performant sous le maillot bleu. Le meneur explosif voit même du positif dans cette situation, qui force à l’adaptation comme il l’a confié en après match à nos confrères de L’Equipe.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
5
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Préparation
ESP
67 75
FRA

“Nous faire évoluer sur le parquet sur des petites périodes, moi et les autres qui sont en concurrence pour l’Euro, c’est aussi une manière de nous tester. Nous jouons tous beaucoup dans nos clubs respectifs. Il faut être capable de faire des choses différentes en sélection, rester prêt mentalement, positif, pour aider les gars”, a-t-il expliqué après avoir une nouvelle fois montré face à l’Espagne ses qualités de drive mais aussi de création offensive.

« Je donne tout, je ne veux pas avoir de regrets,

que la décision soit positive ou négative au final »

Sylvain Francisco sait que ces performances en EDF sont aussi dues aux paliers franchis en club à Kaunas, avec qui il a fini champion de Lituanie et MVP des finales cette saison tout en jouant la Coupe d’Europe : “J’ai progressé en jouant l’EuroLeague avec ces responsabilités au Zalgiris. Je scoute toujours mes adversaires en vidéo. Je connais mes adversaires. Je sais placer mes gars, sur quels systèmes je peux percuter, user de ma vitesse hors norme pour pénétrer et soit trouver mes coéquipiers au dernier instant, soit trouver mes tirs”.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Sylvain Francisco.jpg
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 27 ans (01/10/1997)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
3
#428
REB
1
#511
PD
1
#356

Fort de ses expériences, l’ancien joueur du Paris Basketball souhaite se faire une place à l’EuroBasket au sein d’“un groupe spécial”, où “tout le monde est performant. Je donne tout, je ne veux pas avoir de regrets, que la décision soit positive ou négative au final”.

Il reste encore deux matchs à Francisco et aux autres pour se montrer, à commencer par un match retour face aux Espagnols samedi à Bercy, puis un dernier match en Grèce avant le début de la compétition continentale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Je comprends pas la différence de traitement entre lui et Strazel qui a le double de son temps de jeu.
Répondre
(0) J'aime
doubleti
Sur ce qu'on a vu je suis parfaitement d'accord avec toi. Après, je pense que Fautoux considère à juste titre que Strazel est meilleur défenseur. Mais sur les 2 matchs avec Francisco, on peut dire que ce dernier s'est mis au niveau pour gagner sa place.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38- Modifié
J'avance une explication: Strazel est meilleur en défense, plus costaud et un peu plus grand. les 2 joueurs sont très bons, dans des registres un peu différent. J'ai l'impression (à vérifier avec les stats) que Fransisco est moins stable en terme de niveau de jeu et d'adresse mais il a pour lui une vitesse supérieure qui peut créer des décalages (on l'a vu hier).
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Il faut le voir en mode duo. Strazel/Okobo vs Francisco/Okobo... le coach doit y voir plus de complémentarité et plus d'automatismes... Il semble faire d'Okobo son gars sûr... Son créateur principal. Hier cette paire à un +/- négatif alors que Francisco et Malédon sont en positif sur la feuille de marque et visuellement sont plus impactants... Perso je vois plus Malédon/ Cordinier ou Francisco/Cordinier. J'y vois plus d'impact physique et de création pour les autres... Mais pour ça il nous faut un Cordinier en mode JO 2024... Nous sommes très nombreux à douter de cette paire...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Aux Sixers comme en équipe de France, Guerschon Yabusele fait l'unanimité
EuroBasket
00h00Malgré une marge de progression, Guerschon Yabusele est satisfait de la victoire en Espagne : “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé”
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où et quand regarder France – Espagne, match crucial pour les Bleuets à l’Euro U16 en vue de la Coupe du Monde U17, ce vendredi
EuroBasket
00h00La gestion des temps de jeu en équipe de France, “une manière de nous tester” pour Sylvain Francisco
EuroBasket
00h00Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : “il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”
WNBA
00h00ITW – Juste Jocyte prend son envol de l’ASVEL : « Je ne veux pas être éternellement considérée comme ‘la pépite' »
Champion d'ELITE 2, Mathéo Le Lann rejoint Mulhouse en NM1
NM1
00h00Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
france espagne
EuroBasket
00h00L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !
bein eurobasket
EuroBasket
00h00En plus de TF1, BeIN Sports va également diffuser l’EuroBasket 2025
scariolo france espagne
Équipe de France
00h00Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
1 / 0