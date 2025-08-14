Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne

L’acte I entre la France et l’Espagne, en préparation à l’EuroBasket 2025, se déroule ce jeudi 14 août (21h) à Badalone en Espagne. Avant d’avoir un premier aperçu de l’état de forme des deux équipes, qui se retrouveront 48 heures plus tard à Bercy, les coachs, Frédéric Fauthoux et Sergio Scariolo, se sont exprimés avant cette double confrontation clé.

Scariolo veut « réduire l’écart entre l’Espagne et la France »

En effet, les Bleus et la Roja veulent monter en puissance face à un potentiel rival pour le titre européen, après des premiers matchs amicaux contre des nations de moindre envergure. « C’est la montée en pression que nous voulions en arrivant sur le dernier tiers de notre préparation », indique le technicien de la JL Bourg à L’Équipe.

Mais ce sont notamment les mots du technicien italien de l’Espagne qui retiennent l’attention en avant-match. Sergio Scariolo a en effet déclaré que la France est « supérieure sur le papier » à la Roja : « Ce sera un test très difficile. C’est notre tâche de réduire l’écart entre l’Espagne et la France. Nous voulons voir quelles armes nous pouvons utiliser contre les rivaux », a déclaré le sélectionneur espagnol.

Pour ce dernier, la France fait partie des favoris au prochain EuroBasket : « Il est clair que la Serbie est au-dessus du lot, puis il y a trois ou quatre équipes comme la France, la Grèce, l’Allemagne… et le grand défi est de pouvoir rejoindre ce groupe », expliquait dans un entretien à Sport.

📹El seleccionador habla del rival de mañana 🇫🇷 🎙️@sergioscariolo: "Queremos ver qué armas podemos utilizar contra rivales 🔝"#ImperiumNostrum #SomosEquipo pic.twitter.com/BIBkFkj3tI — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 13, 2025

Si l’Espagne devra certes composer sans le joueur NBA, Santi Aldama, et celui de l’Unicaja Malaga, Alberto Diaz, les chiffres restent en faveur de la Roja : 5 victoires de suite sur le rival tricolore. La dernière victoire de la France contre l’Espagne remonte au Mondial 2014, en Espagne, et le fameux tir de Thomas Heurtel. Cette double-confrontation contre l’Espagne pourrait aussi mettre en danger la série d’invincibilité de Frédéric Fauthoux à la tête des Bleus, qui n’a pas connu la défaite depuis sa prise de fonctions après les JO de Paris (6 victoires).

La double-confrontation contre l’Espagne :

« Afficher une vraie progression »

D’autant plus que la France a démarré timidement sa préparation, avec des victoires poussives contre le Monténégro et la Grande-Bretagne. D’où la prudence de Théo Maledon dans L’Équipe, même si le contenu sera grandement scruté « Ces deux matchs doivent surtout nous permettre d’afficher une vraie progression face à un réel savoir-faire tactique », explique Théo Maledon dans L’Équipe. « On ne devra même pas parler des résultats, mais du contenu. »

Pour ce premier rendez-vous contre l’Espagne, la France disposera d’un groupe au quasi-complet, à l’exception de Isaïa Cordinier, préservé (poignet). L’entre-deux est prévu à 21h ce jeudi 14 août.