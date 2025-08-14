Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne

Alors que la France affronte l'Espagne ce jeudi 14 août pour la première des deux confrontations à venir entre les deux nations, le sélectionneur de la Roja estime que les Bleus sont meilleurs théoriquement.
|
00h00
Résumé
Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne

Sergio Scariolo va vivre sa dernière compétition internationale avec l’Espagne, à l’occasion de l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

L’acte I entre la France et l’Espagne, en préparation à l’EuroBasket 2025, se déroule ce jeudi 14 août (21h) à Badalone en Espagne. Avant d’avoir un premier aperçu de l’état de forme des deux équipes, qui se retrouveront 48 heures plus tard à Bercy, les coachs, Frédéric Fauthoux et Sergio Scariolo, se sont exprimés avant cette double confrontation clé.

Scariolo veut « réduire l’écart entre l’Espagne et la France »

En effet, les Bleus et la Roja veulent monter en puissance face à un potentiel rival pour le titre européen, après des premiers matchs amicaux contre des nations de moindre envergure. « C’est la montée en pression que nous voulions en arrivant sur le dernier tiers de notre préparation », indique le technicien de la JL Bourg à L’Équipe

Mais ce sont notamment les mots du technicien italien de l’Espagne qui retiennent l’attention en avant-match. Sergio Scariolo a en effet déclaré que la France est « supérieure sur le papier » à la Roja : « Ce sera un test très difficile. C’est notre tâche de réduire l’écart entre l’Espagne et la France. Nous voulons voir quelles armes nous pouvons utiliser contre les rivaux », a déclaré le sélectionneur espagnol.

Pour ce dernier, la France fait partie des favoris au prochain EuroBasket : « Il est clair que la Serbie est au-dessus du lot, puis il y a trois ou quatre équipes comme la France, la Grèce, l’Allemagne… et le grand défi est de pouvoir rejoindre ce groupe », expliquait dans un entretien à Sport.

 

Si l’Espagne devra certes composer sans le joueur NBA, Santi Aldama, et celui de l’Unicaja Malaga, Alberto Diaz, les chiffres restent en faveur de la Roja : 5 victoires de suite sur le rival tricolore. La dernière victoire de la France contre l’Espagne remonte au Mondial 2014, en Espagne, et le fameux tir de Thomas Heurtel. Cette double-confrontation contre l’Espagne pourrait aussi mettre en danger la série d’invincibilité de Frédéric Fauthoux à la tête des Bleus, qui n’a pas connu la défaite depuis sa prise de fonctions après les JO de Paris (6 victoires).

LIRE AUSSI

La double-confrontation contre l’Espagne :

« Afficher une vraie progression »

D’autant plus que la France a démarré timidement sa préparation, avec des victoires poussives contre le Monténégro et la Grande-Bretagne. D’où la prudence de Théo Maledon dans L’Équipe, même si le contenu sera grandement scruté « Ces deux matchs doivent surtout nous permettre d’afficher une vraie progression face à un réel savoir-faire tactique », explique Théo Maledon dans L’Équipe« On ne devra même pas parler des résultats, mais du contenu. »

Pour ce premier rendez-vous contre l’Espagne, la France disposera d’un groupe au quasi-complet, à l’exception de Isaïa Cordinier, préservé (poignet). L’entre-deux est prévu à 21h ce jeudi 14 août.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Espagne
Espagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dauw24
Quel malin ce Scariolo... Il a dû tapé la France 4 fois sur 5 mais rien ne vaut une petite pique pour stimuler ses jeunes...
Répondre
(0) J'aime
thetruth
Il n'a pas vu le coaching du duo F. Fauthoux et L. Vila, il ne va pas être déçu !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
scariolo france espagne
Équipe de France
00h00Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne
courby bourg
Betclic ELITE
00h00La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu
Betclic ELITE
00h00Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !
jackson canada
ELITE 2
00h00J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada
dragic slovénie
EuroBasket masculin
00h00La Slovénie secouée par une polémique interne avant l’EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic
france espagne préparation
EuroBasket
00h00Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
1 / 0