Équipe de France

Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja

Équipe de France - Les Bleus défient l'Espagne pour leur troisième match de préparation à l'EuroBasket 2025 ce jeudi 14 août (21h). Une rencontre en Espagne à suivre sur La Chaîne L'Équipe.
00h00
Crédit photo : Guillaume Poumarède

Après le Monténégro et la Grande-Bretagne, l’équipe de France va tenter de monter en puissance dans sa préparation à l’EuroBasket 2025. Les Bleus s’apprêtent à vivre deux confrontations contre le rival historique, l’Espagne. La première se déroule ce jeudi 14 août (21h), à Badalone en région catalane.

Avec l’expertise d’un international français

Ce premier France – Espagne est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50. Pour cette rencontre, le diffuseur a dévoilé une nouveauté : Paul Lacombe, joueur de Nanterre 92 et international français, sera aux commentaires en tant que consultant aux côtés de Erwan Abautret.

Après deux premières sorties mitigées contre le Monténégro (+6) et la Grande-Bretagne (+7), l’équipe de France va vouloir marquer son territoire contre l’Espagne. Après le premier affrontement de ce jeudi, les Bleus défieront à nouveau la Roja samedi 16 août à Bercy, lors d’une rencontre où d’anciens internationaux français seront célébrés.

Comme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, La Chaîne L’Équipe diffuse les rencontres de préparation des Bleus à l’EuroBasket 2025. L’ensemble des matchs de préparation (Grande-Bretagne, Espagne par deux fois, Grèce) sont à suivre en direct sur la chaîne du canal 21 de la TNT.

La chaîne L’Équipe est accessible via :

  • TNT (canal 21)

  • Box opérateurs (canal 21)

  • Molotov.TV

  • Site et application L’Équipe

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
