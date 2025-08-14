Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja

Après le Monténégro et la Grande-Bretagne, l’équipe de France va tenter de monter en puissance dans sa préparation à l’EuroBasket 2025. Les Bleus s’apprêtent à vivre deux confrontations contre le rival historique, l’Espagne. La première se déroule ce jeudi 14 août (21h), à Badalone en région catalane.

Avec l’expertise d’un international français

Ce premier France – Espagne est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50. Pour cette rencontre, le diffuseur a dévoilé une nouveauté : Paul Lacombe, joueur de Nanterre 92 et international français, sera aux commentaires en tant que consultant aux côtés de Erwan Abautret.

Après deux premières sorties mitigées contre le Monténégro (+6) et la Grande-Bretagne (+7), l’équipe de France va vouloir marquer son territoire contre l’Espagne. Après le premier affrontement de ce jeudi, les Bleus défieront à nouveau la Roja samedi 16 août à Bercy, lors d’une rencontre où d’anciens internationaux français seront célébrés.

Comme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, La Chaîne L’Équipe diffuse les rencontres de préparation des Bleus à l’EuroBasket 2025. L’ensemble des matchs de préparation (Grande-Bretagne, Espagne par deux fois, Grèce) sont à suivre en direct sur la chaîne du canal 21 de la TNT.

