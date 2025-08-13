« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA

Michael Porter Jr., ailier des Brooklyn Nets et champion NBA 2023 avec les Denver Nuggets, a fait des révélations surprenantes lors d’un récent épisode de son podcast Curious Mike. Malgré une carrière au sommet et des performances solides la saison dernière (18,2 points et 7,0 rebonds par match), le joueur de 27 ans admet traverser une période difficile sur le plan personnel.

Brooklyn Nets Michael Porter Jr. opened up about his personal struggles: “Everybody has different vices. Everybody has different things that they struggle with. That can go with people who struggle from alcohol, people that struggle with drugs. You know, for example, my brother… pic.twitter.com/tmIH1mhZH5 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) August 11, 2025

Une relation avec Dieu mise à l’épreuve

par « l’attraction constante de la chair »

Porter Jr. a confessé que sa relation avec Dieu s’était affaiblie au cours des deux à trois dernières années, succombant à ce qu’il décrit comme « l’attraction constante de la chair ». Dans des déclarations franches, il explique : « Tout le monde a des vices différents. Tout le monde lutte contre des choses différentes. Cela peut concerner des gens qui luttent contre l’alcool, des gens qui luttent contre la drogue. Par exemple, mon frère a eu des problèmes avec les jeux d’argent. Mon vice a toujours pris la forme des femmes. Et quand je suis loin de Dieu, quand je ne lis pas sa parole, que je ne prie pas, que je ne le priorise pas, c’est là que le diable semble m’attraper : dans le domaine des femmes. »

Le joueur précise toutefois : « Je ne pense pas que le fait d’être avec des femmes tout le temps, de coucher à droite et à gauche et de faire ce genre de choses soit cool. Et je n’ai pas nécessairement fait cela. Mais néanmoins, les femmes ont toujours été mon vice. »

Un célibat assumé malgré la pression familiale

Cette situation personnelle explique en partie pourquoi Porter Jr. reste célibataire à 27 ans, contrairement à ses frères et sœurs. « J’ai deux frères plus jeunes qui sont mariés. J’ai deux sœurs plus âgées qui sont mariées. Je suis le seul qui ne soit pas marié. Et je pense que Dieu vous donne ce que vous êtes prêt à affronter », confie-t-il.

Élevé dans une famille chrétienne, Porter Jr. a toujours évoqué sa foi lors d’interviews. Cette connexion spirituelle lui a servi de refuge lorsque sa famille a traversé des moments difficiles : son frère cadet Coban a été condamné à six ans de prison pour un accident de voiture en état d’ivresse ayant causé la mort d’une femme, tandis que son frère Jontay a plaidé coupable de fraude dans un scandale de paris sportifs.

« Dieu m’a donné beaucoup d’argent parce qu’il pensait que je pourrais le gérer et ne pas me perdre dans ce domaine. Et peut-être que Jontay n’a pas été béni avec autant d’argent parce qu’il luttait avec l’idolâtrie de l’argent. Je n’ai pas été béni avec une épouse parce que peut-être je ne suis pas prêt à gérer cela à cause de mes luttes », analyse-t-il avec lucidité.

Récemment, Porter Jr. s’est rendu au Costa Rica pour renouer avec sa relation avec Dieu, espérant retrouver un équilibre personnel qui pourrait l’aider à exceller avec les Nets.