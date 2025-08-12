Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes

L'entraîneur des Warriors établit des parallèles fascinants entre son joueur vedette et son ancien coéquipier des Bulls, révélant leurs approches mentales distinctes mais également exceptionnelles du basketball de haut niveau.
|
00h00
Résumé
Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
Crédit photo : © D. Ross Cameron-Imagn Images

Ancien coéquipier de Michael Jordan aux Bulls et actuel entraîneur de Stephen Curry aux Warriors, Steve Kerr a côtoyé deux des joueurs les plus influents de l’histoire NBA. Dans une récente interview au podcast The Glue Guys, le coach aux neuf titres NBA a livré une analyse fascinante sur les mentalités contrastées de ces deux légendes.

Des mentalités exceptionnelles mais opposées

« C’est la mentalité la plus incroyable que j’aie jamais vue, et Michael avait un état d’esprit similaire », explique Kerr. « Mais celui de Michael semblait davantage être animé par le désir de tuer l’adversaire, de lui planter le couteau et de le tourner. Steph, lui, est plus dans la joie de l’acte de tirer. C’est ça qui rend le fait de le regarder jouer si beau. »

Cette différence fondamentale illustre deux approches de l’excellence. Kerr décrit Curry comme « un artiste sur le terrain » qui combine « ce flux, cette grâce, cette beauté » avec « ce désir compétitif et cette confiance pour prendre chaque tir sans se soucier des conséquences. »

Jordan calculateur, Curry émotionnel

L’analyse de Kerr révèle des similitudes dans leur confiance absolue, mais des différences dans leur exécution. « Je pense que Michael est beaucoup plus calculateur. Steph ne l’est pas autant. Sa capacité à entrer dans le rythme, dans le flow, dans la zone — psychologiquement, émotionnellement — est vraiment unique », observe-t-il.

« Michael, lui, impose une domination annoncée. C’est comme dire : ‘Je suis là, et je vais dominer l’espace et la salle' », poursuit Kerr, soulignant l’approche plus physique et intimidante de Jordan comparée au style plus fluide de Curry.

Cette longévité exceptionnelle de Kerr avec les Warriors – bientôt 12 saisons – s’explique largement par sa relation avec Curry. « Je sais très bien que si je suis encore là, c’est parce que Steph Curry est encore là », reconnaît-il avec humilité. « Sans Steph, j’aurais fait comme la plupart des coachs NBA : je serais resté quelques années, puis je serais parti. »

Bien que le débat GOAT se concentre traditionnellement sur Jordan et LeBron James, les observations de Kerr positionnent Curry comme un joueur unique dont l’impact a transformé la ligue, méritant sa place dans cette conversation d’élite.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Sara Scalia a joué pour l'équipe nationale d'Italie
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL Féminin attire une internationale italienne
C'est officiel : David Joplin rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque officialise une nouvelle arrivée
Sylvain Francisco lors de France - Grande-Bretagne
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco de retour à l’entraînement avant France – Espagne
Téa Cléante quitte l'ASVEL pour la NCAA
La Boulangère Wonderligue
00h00Juste avant la préparation, l’ASVEL perd un nouveau talent pour la NCAA !
Courtisé par Monaco, Frank Ntilikina compte honorer sa deuxième année de contrat avec le Partizan Belgrade
Betclic ELITE
00h00Monaco a pris des informations sur Frank Ntilikina, sous contrat avec le Partizan Belgrade
Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman réagissent au dunk de Mathias Fabien
EuroBasket U16
00h00114-56 : L’équipe de France U16 étrille l’Estonie et file en quarts de l’Euro
Équipes nationales
00h0038 joueurs du Championnat de France à l’AfroBasket !
Enfin, Danilo Gallinari a décroché un titre dans sa longue carrière
BSN
00h00À 37 ans, Danilo Gallinari décroche son premier titre et file vers l’EuroBasket
Alioune Bruno quitte Quimper pour Metz
NM1
00h00De Quimper à Metz : Bruno Alioune rejoint le double projet des Canonniers
Lauri Markkanen a encore marqué 31 points face à la Belgique
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen encore en feu : 31 points en 23 minutes contre la Belgique
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
1 / 0