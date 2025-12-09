Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams

Duré soirée pour Rudy Gobert et les Timberwolves face à Phoenix. Sur une série de cinq victoires consécutives avant la réception des Suns, Minnesota s’est incliné sur le fil face à un concurrent direct aux playoffs (105-108). Surtout, Chris Finch peut regretter la tournure des événements, avec l’expulsion de Rudy Gobert en début de seconde période.

Le coup de coude de Gobert après la gifle de Williams

L’un des tournants du match entre Minnesota et Phoenix s’est donc produit au troisième quart-temps avec l’expulsion de Rudy Gobert. Le pivot français a commis une faute excessive sur Mark Williams alors que ce dernier était en l’air pour dunker, le touchant avec l’avant-bras sur le côté. Sanctionné d’une faute flagrante 2 par les arbitres, Rudy Gobert a donc dû quitter le parquet.

Ce coude sorti avec excès par Rudy Gobert ne vient pas de nul part. On peut « tenter » de l’expliquer avec l’action qui s’est déroulée quelques minutes auparavant, de l’autre côté du terrain, où le joueur tricolore a été le premier victime d’une faute flagrante… de Mark Williams. Après une feinte sous le cercle, le natif de Saint-Quentin reçoit une gifle involontaire de l’intérieur des Suns, sur le crâne et l’épaule, au moment d’enclencher son mouvement. Mais si le joueur de Phoenix n’a reçu qu’une faute flagrante 1, la sanction a été beaucoup plus pénalisante pour Rudy Gobert et toute son équipe.

Dans une rencontre qui se joue à une seule possession, difficile d’incomber le seul tournant du match à l’expulsion de Rudy Gobert. Mais l’absence du dernier rempart défensif du Target Center a penché dans la balance à n’en pas douter.

Les 40 points d’Anthony Edwards n’ont pas suffi

D’autant que le quadruple meilleur défenseur de l’année réalisait jusqu’à lors une prestation aboutie (15 points à 7/9 aux tirs et 8 rebonds en 21 minutes). Avec en plus une performance exceptionnelle d’Anthony Edwards avec 40 points à 15/21 aux tirs, Minnesota pouvait largement prétendre à une 6e victoire de rang.

Mais les Timberwolves n’ont pas réussi à faire pencher la décision en leur faveur en fin de match. Dans le 4e quart-temps, Phoenix a toujours gardé la tête, porté notamment par l’un des grands acteurs de la soirée, Mark Williams (22 points et 7 rebonds), bien soutenu par Collin Gillespie (19 points) et Dillon Brooks (18 points). Pour une victoire finale des Suns sur le score de 105 à 108. Désormais, les deux équipes se talonnent au classement de la conférence Ouest, avec seulement une victoire d’avance pour Minnesota (6e) sur son bourreau du soir (7e).