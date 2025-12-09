Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams

NBA - Rudy Gobert a du quitter prématurément les Timberwolves dans la rencontre face à Phoenix. Coupable d'une faute flagrante 2 sur le pivot Mark Williams, le Français a été expulsé de la partie par les arbitres, remportée de justesse par les Suns (105-108).
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams

Rudy Gobert

Crédit photo : Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Duré soirée pour Rudy Gobert et les Timberwolves face à Phoenix. Sur une série de cinq victoires consécutives avant la réception des Suns, Minnesota s’est incliné sur le fil face à un concurrent direct aux playoffs (105-108). Surtout, Chris Finch peut regretter la tournure des événements, avec l’expulsion de Rudy Gobert en début de seconde période.

Le coup de coude de Gobert après la gifle de Williams

L’un des tournants du match entre Minnesota et Phoenix s’est donc produit au troisième quart-temps avec l’expulsion de Rudy Gobert. Le pivot français a commis une faute excessive sur Mark Williams alors que ce dernier était en l’air pour dunker, le touchant avec l’avant-bras sur le côté. Sanctionné d’une faute flagrante 2 par les arbitres, Rudy Gobert a donc dû quitter le parquet.

Ce coude sorti avec excès par Rudy Gobert ne vient pas de nul part. On peut « tenter » de l’expliquer avec l’action qui s’est déroulée quelques minutes auparavant, de l’autre côté du terrain, où le joueur tricolore a été le premier victime d’une faute flagrante… de Mark Williams. Après une feinte sous le cercle, le natif de Saint-Quentin reçoit une gifle involontaire de l’intérieur des Suns, sur le crâne et l’épaule, au moment d’enclencher son mouvement. Mais si le joueur de Phoenix n’a reçu qu’une faute flagrante 1, la sanction a été beaucoup plus pénalisante pour Rudy Gobert et toute son équipe.

Dans une rencontre qui se joue à une seule possession, difficile d’incomber le seul tournant du match à l’expulsion de Rudy Gobert. Mais l’absence du dernier rempart défensif du Target Center a penché dans la balance à n’en pas douter.

Les 40 points d’Anthony Edwards n’ont pas suffi

D’autant que le quadruple meilleur défenseur de l’année réalisait jusqu’à lors une prestation aboutie (15 points à 7/9 aux tirs et 8 rebonds en 21 minutes). Avec en plus une performance exceptionnelle d’Anthony Edwards avec 40 points à 15/21 aux tirs, Minnesota pouvait largement prétendre à une 6e victoire de rang.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
15
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NBA
MIN
105 108
PHO

Mais les Timberwolves n’ont pas réussi à faire pencher la décision en leur faveur en fin de match. Dans le 4e quart-temps, Phoenix a toujours gardé la tête, porté notamment par l’un des grands acteurs de la soirée, Mark Williams (22 points et 7 rebonds), bien soutenu par Collin Gillespie (19 points) et Dillon Brooks (18 points). Pour une victoire finale des Suns sur le score de 105 à 108. Désormais, les deux équipes se talonnent au classement de la conférence Ouest, avec seulement une victoire d’avance pour Minnesota (6e) sur son bourreau du soir (7e).

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53
C'est très très rare de le voir dégoupiller parce que des tartines de phalanges, il en a bouffé un paquet depuis qu’il a commencé. D’habitude, il gère très bien ces situations là. Il devait déjà y avoir eu quelques anicroches. Dommage parce qu’apparemment, il dominait gentiment jusque là.
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Tu cherches, tu trouves et tu payes. Il a eu raison sur le coup
Répondre
(0) J'aime
roblackman
heu il manque Green et Booker à Phoenix, les deux meilleurs marqueurs! A noter le début de saison exceptionnel du jeune coach Jordan Ott . Il a fait de Collin Gillespie un de ses leaders. Ce joueur était en Two-way contract la saison passée, et également Mark Williams ex-Hornets qui a été recalé lors de la visite médical après un trade avec les Lakers. Les Suns perdent très peu de matches quand Williams joue, il ne peut pas faire les back-to-back , la franchise le préserve.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
bartecheky saint-quentin
Betclic ELITE
00h00Eric Bartecheky positif pour sa première avec Saint-Quentin : « Il y a des choses à garder »
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
Hugo Yimga-Moukouri
Betclic ELITE
00h00Scouting Report – Entre puissance et promesse, l’éclosion d’Hugo Yimga-Moukouri
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Nancy Fora est arrêtée pour de longs mois
EuroLeague Féminine
00h00Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois
Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison
NM1
00h00Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap
ELITE 2
00h00Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
1 / 0