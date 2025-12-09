Recherche
BCL

Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes

BCL - Invaincu à l'issue de la phase aller et miraculé contre Bakou le mois dernier, Chalon n'a cette fois pas pu échapper à sa première défaite européenne. Contre l'ALBA Berlin, encore pensionnaire d'EuroLeague la saison dernière, ils ont coulé dans les cinq dernières minutes (score final 91-100).
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremiah Hill (26 points, 7 passes décisives), ici sous les yeux d’Elric Delord, aurait pu être le héros de la soirée

Crédit photo : Basketball Champions League

Elle devait forcément arriver un jour, cette première défaite de l’Élan Chalon en Ligue des Champions. Rien d’anormal à ce qu’elle arrive face à un des cadors de la compétition, l’ALBA Berlin, qui évoluait deux divisions au-dessus il y a encore quelques mois. Les Berlinois ont pris leur vengeance sur les Chalonnais, qui avaient réussi l’exploit de les battre chez eux début octobre (76-81).

Les hommes d’Elric Delord étaient pourtant très proches de faire le doublé. Après une nouvelle action spectaculaire de Jeremiah Hill (interception puis un caviar pour le poster de Justyn Mutts) à 4 minutes 45 de la fin, ils sont même repassés devant dans un moment crucial (83-80). Avec le soutien d’un Colisée bouillant, on se disait alors que leur fabuleuse série en BCL allait pouvoir continuer.

– Journée 5

C’était sans compter sur l’orgueil de leurs adversaires allemands. Ces derniers ont marqué 5 tirs à 3-points dans les cinq dernières minutes (sur 18 au total, ce qui n’est pas loin d’un record). Leurs hôtes n’ont pu qu’observer cette pluie de tirs primés qui leur coûte la victoire. C’est grâce à ce run fantastique qu’ils ont creusé le plus gros écart de la rencontre, à 45 secondes du terme (88-100). La dernière journée sera décisive pour déterminer quelle équipe récupérera la première place du groupe, qualificative sans passer par un play-in.

Développement à venir…

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
26
PTS
3
REB
7
PDE
CHA
91 100
BER

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Chalon
Chalon
