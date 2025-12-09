Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes

Elle devait forcément arriver un jour, cette première défaite de l’Élan Chalon en Ligue des Champions. Rien d’anormal à ce qu’elle arrive face à un des cadors de la compétition, l’ALBA Berlin, qui évoluait deux divisions au-dessus il y a encore quelques mois. Les Berlinois ont pris leur vengeance sur les Chalonnais, qui avaient réussi l’exploit de les battre chez eux début octobre (76-81).

Les hommes d’Elric Delord étaient pourtant très proches de faire le doublé. Après une nouvelle action spectaculaire de Jeremiah Hill (interception puis un caviar pour le poster de Justyn Mutts) à 4 minutes 45 de la fin, ils sont même repassés devant dans un moment crucial (83-80). Avec le soutien d’un Colisée bouillant, on se disait alors que leur fabuleuse série en BCL allait pouvoir continuer.

C’était sans compter sur l’orgueil de leurs adversaires allemands. Ces derniers ont marqué 5 tirs à 3-points dans les cinq dernières minutes (sur 18 au total, ce qui n’est pas loin d’un record). Leurs hôtes n’ont pu qu’observer cette pluie de tirs primés qui leur coûte la victoire. C’est grâce à ce run fantastique qu’ils ont creusé le plus gros écart de la rencontre, à 45 secondes du terme (88-100). La dernière journée sera décisive pour déterminer quelle équipe récupérera la première place du groupe, qualificative sans passer par un play-in.

Développement à venir…