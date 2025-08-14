Recherche
ELITE 2

J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada

J.D. Jackson, entraîneur d'Antibes, intègre le staff technique de l'équipe nationale du Canada, désormais chapeautée par Gordon Herbert.
|
00h00
Résumé
J.D. Jackson va désormais avoir une casquette sur le plan international.

Crédit photo : Antoine Bodelet

J.D. Jackson retrouve un poste avec l’équipe nationale du Canada. L’entraîneur d’Antibes fait partie du staff de Gordon Herbert dans le projet vers les Jeux olympiques de Los Angeles. Sa fonction au sein du Team Canada n’a pas été précisé, qui compte huit autres techniciens (tous Canadiens, à l’exception d’un Finlandais) pour entourer Gordon Herbert. Ancien international canadien, ayant également la nationalité française, J.D. Jackson a déjà connu un poste d’assistant, sous Roy Rana à la fin des années 2010.

Le nouveau staff technique du Canada va vivre une première expérience à l’occasion de l’AmériCup. Cela se fera sans Gordon Herbert, dont ses obligations contractuelles avec le Bayern Munich ne lui permettent pas de diriger le Canada avant 2026. Nathaniel Mitchell, l’un des coachs personnels de Shai Gilgeous-Alexander, sera l’entraîneur principal par intérim . La sélection du Canada pour l’AmériCup compte l’ancien Chalonnais Kyshawn George, qui a préféré Team Canada à la Suisse, l’ex-Burgien Isiaha Mike ou encore le néo-Roannais Jahvon Blair.

 

LIRE AUSSI
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
