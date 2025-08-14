J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada

J.D. Jackson retrouve un poste avec l’équipe nationale du Canada. L’entraîneur d’Antibes fait partie du staff de Gordon Herbert dans le projet vers les Jeux olympiques de Los Angeles. Sa fonction au sein du Team Canada n’a pas été précisé, qui compte huit autres techniciens (tous Canadiens, à l’exception d’un Finlandais) pour entourer Gordon Herbert. Ancien international canadien, ayant également la nationalité française, J.D. Jackson a déjà connu un poste d’assistant, sous Roy Rana à la fin des années 2010.

🇨🇦 JD Jackson intègre le staff de Team Canada🍁 🌊 Notre entraîneur JD Jackson fait partie du nouveau coaching staff de la sélection canadienne, dirigé par Gordon Herbert. 🙌 Félicitations à notre coach JD pour cette nomination 🦈#GoSharks pic.twitter.com/Y35tLQPFbe — Antibes Sharks (@AntibesSharks) August 14, 2025

Le nouveau staff technique du Canada va vivre une première expérience à l’occasion de l’AmériCup. Cela se fera sans Gordon Herbert, dont ses obligations contractuelles avec le Bayern Munich ne lui permettent pas de diriger le Canada avant 2026. Nathaniel Mitchell, l’un des coachs personnels de Shai Gilgeous-Alexander, sera l’entraîneur principal par intérim . La sélection du Canada pour l’AmériCup compte l’ancien Chalonnais Kyshawn George, qui a préféré Team Canada à la Suisse, l’ex-Burgien Isiaha Mike ou encore le néo-Roannais Jahvon Blair.