Emma Meesseman, première double MVP de l’histoire de l’Euro : « J’ai été prise de vertiges »

Emma Meesseman : « Je n’arrive toujours pas à réaliser comment on a réussi ! Pendant les quatre dernières minutes, on n’avait aucune idée de comment on allait réussir à renverser. Au buzzer final, on était toujours dans un sentiment de choc, à ne pas croire ce qu’on avait réussi à accomplir. J’ai joué beaucoup de matchs dans ma carrière mais je ne pense pas en avoir vécu beaucoup des comme ça.

Quand j’ai vu Antonia (Delaere) partir au lay-up final, j’ai été prise de vertiges. Il a fallu que je reprenne mes esprits pendant le temps-mort. Je n’avais jamais ressenti cela. On est passé par toutes les émotions.

C’est dur de signer un doublé ! C’est extrêmement compliqué de défendre un trophée parce qu’on a une cible dans le dos. Il y a toujours de la pression qui vient avec cela. Ça veut dire beaucoup d’avoir réussi à le faire. Si on nous avait dit ça en 2017, personne ne l’aurait cru. On vient de loin ! Quand je vois tous les supporters belges qui sont venus jusqu’à Athènes pour nous voir, c’est là où je me rends compte qu’on a accompli quelque chose de grand.

Devenir la première joueuse à remporter deux fois d’affilée le trophée de MVP ? J’essaye juste de faire ce dont mon équipe a besoin. Mon rôle évolue au fil des saisons. S’il doit y avoir des titres individuels pour cela, OK, mais je suis surtout fière des trophées collectifs. On n’est pas la France ou l’Espagne, qui sont des nations historiques avec un grand réservoir. Nous, on l’a fait avec. ce groupe ! Mais j’aime écrire l’histoire par contre (elle sourit). »

Le palmarès des MVP de l’EuroBasket :