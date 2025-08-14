Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !

Désireux de retrouver l’EuroLeague, l’ancien international tricolore Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) s’est officiellement engagé avec l’ASVEL où il rejouera bien la plus grande compétition continentale. Le club rhodanien a annoncé son retour sur les réseaux sociaux.

𝗔𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗛𝗲𝘂𝗿𝘁𝗲𝗹 🇫🇷 Thomas Heurtel rejoint LDLC ASVEL pour la saison 2025-2026. Il apportera son expérience sur le terrain, notamment avec sa capacité à construire et créer des opportunités, et son expérience européenne, lui qui a connu… pic.twitter.com/K61MzV3S0m — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 14, 2025

Thomas Heurtel connaît bien le club villeurbannais, pour y avoir évolué sur la fin de la saison 2020-2021. L’ancien Madrilène et Barcelonais avait alors disputé une vingtaine de matchs sur les bords du Rhône, pour plus de 14 points (51% aux tirs dont 41% à 3-points) et 6 passes décisives de moyenne en 25 minutes par match. Il y avait glané un championnat et une Coupe de France, ses deux seuls trophées en France à l’heure actuelle.

PROFIL JOUEUR Thomas HEURTEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 36 ans (10/04/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 12,9 #28 REB 3,4 #82 PD 9 #1

L’ancien meneur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui compte dix saisons en EuroLeague, s’était bien relancé en début d’année 2025 en Liga ACB à La Corogne, après son arrivée avortée au Barça. La direction blaugrana avait effectivement cédé à la pression des socios, qui ne gardent pas un bon souvenir du meneur de jeu tricolore après qu’il a rejoint le Real. Avec le club galicien, Heurtel tournait à 12,5 points et 9 passes décisives de moyenne, mais il n’avait toutefois pas pu éviter la relégation de l’équipe en LEB Oro.

Opéré du genou en avril pour un simple nettoyage, le meneur de jeu tricolore vient maintenant “apporter son expérience sur le terrain, notamment avec sa capacité à construire et créer des opportunités, et son expérience européenne, lui qui a connu l’EuroLeague pendant plus de dix saisons”, peut-on lire dans le post d’officialisation. Sous le maillot villeurbannais, Thomas Heurtel retrouvera son ancien coéquipier en Bleu Nando De Colo, qui pense à raccrocher à la fin de saison, et complète un ligne arrière alliant jeunesse et expérience avec De Colo, Adam Atamna, et l’ancien Dunkerquois Glynn Watson Jr..

Effectif actuel de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 :