Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !

BETCLIC ELITE - Déterminé à rejouer l’EuroLeague, le meneur international français Thomas Heurtel s’est engagé à l’ASVEL, dont il avait déjà porté le maillot au cours de la saison 2020-2021.
|
00h00
Résumé
Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !

Près de cinq ans après son premier passage, Thomas Heurtel retrouve l’ASVEL pour jouer encore une fois l’EuroLeague.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Désireux de retrouver l’EuroLeague, l’ancien international tricolore Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) s’est officiellement engagé avec l’ASVEL où il rejouera bien la plus grande compétition continentale. Le club rhodanien a annoncé son retour sur les réseaux sociaux.

Thomas Heurtel connaît bien le club villeurbannais, pour y avoir évolué sur la fin de la saison 2020-2021. L’ancien Madrilène et Barcelonais avait alors disputé une vingtaine de matchs sur les bords du Rhône, pour plus de 14 points (51% aux tirs dont 41% à 3-points) et 6 passes décisives de moyenne en 25 minutes par match. Il y avait glané un championnat et une Coupe de France, ses deux seuls trophées en France à l’heure actuelle.

PROFIL JOUEUR
Thomas HEURTEL
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 36 ans (10/04/1989)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
12,9
#28
REB
3,4
#82
PD
9
#1

L’ancien meneur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui compte dix saisons en EuroLeague, s’était bien relancé en début d’année 2025 en Liga ACB à La Corogne, après son arrivée avortée au Barça. La direction blaugrana avait effectivement cédé à la pression des socios, qui ne gardent pas un bon souvenir du meneur de jeu tricolore après qu’il a rejoint le Real. Avec le club galicien, Heurtel tournait à 12,5 points et 9 passes décisives de moyenne, mais il n’avait toutefois pas pu éviter la relégation de l’équipe en LEB Oro.

LIRE AUSSI
Invité de l’Intégrale Sport sur RMC, Nando De Colo a confié que la saison 2025-2026 avec l’ASVEL pourrait être la dernière de sa carrière professionnelle, tout en revenant sur son dernier été en équipe de France et la finale olympique perdue face aux États-Unis.
Nando De Colo annonce qu’il va jouer « peut-être la dernière année » de sa carrière – BeBasket
Rédaction

Opéré du genou en avril pour un simple nettoyage, le meneur de jeu tricolore vient maintenant “apporter son expérience sur le terrain, notamment avec sa capacité à construire et créer des opportunités, et son expérience européenne, lui qui a connu l’EuroLeague pendant plus de dix saisons”, peut-on lire dans le post d’officialisation. Sous le maillot villeurbannais, Thomas Heurtel retrouvera son ancien coéquipier en Bleu Nando De Colo, qui pense à raccrocher à la fin de saison, et complète un ligne arrière alliant jeunesse et expérience avec De Colo, Adam Atamna, et l’ancien Dunkerquois Glynn Watson Jr..

LIRE AUSSI
L'ASVEL a officialisé la signature du meneur de jeu américain Glynn Watson Jr. Il va ainsi découvrir l'EuroLeague.
De Gravelines-Dunkerque à l’EuroLeague, la belle promotion de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL – BeBasket
Rédaction

Effectif actuel de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 : 

  • Glynn Watson Jr – Nando De Colo – Adam Atamna – Thomas Heurtel
  • Armel Traoré – Zac Seljaas – Melvin Ajinça – David Lighty
  • Bastien Vautier – Bodian Massa – Mbaye Ndiaye
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
sebq76
@bebasket il manque Shaquille Harrison et Edwin Jackson dans votre effectif 2025/26: soit 13 joueurs si mes comptes sont bons! Merci
Répondre
(0) J'aime
moutchou
C'est une excellente nouvelle pour l'ASVEL ! Et pour la France en Euroligue. Hâte de le voir mettre au respect les meneurs partout en Euope (et au Moyen-Orient) :D
Répondre
(0) J'aime
thegachette
A suivre, l'effectif est pas mal. A voir qui de Paris ou l'Asvel aura le mieux réussi son renouvellement.
Répondre
(0) J'aime
raoulfonfrin
Ca va se faire poutrer en Euroleague avec cet effectif !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
courby bourg
Betclic ELITE
00h00La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu
Betclic ELITE
00h00Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !
jackson canada
ELITE 2
00h00J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada
dragic slovénie
EuroBasket masculin
00h00La Slovénie secouée par une polémique interne avant l’EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic
france espagne préparation
EuroBasket
00h00Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
boulogne-sur-mer NM1
NM1
00h00L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
1 / 0