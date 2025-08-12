Nando De Colo annonce qu’il va jouer « peut-être la dernière année » de sa carrière

À 38 ans, Nando De Colo s’apprête à entamer sa 20e saison professionnelle, la quatrième sous les couleurs de l’ASVEL. L’arrière tricolore, retraité de l’équipe de France depuis la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, n’exclut pas que cet exercice soit le dernier de sa riche carrière.

Un dernier tour de piste avec l’ASVEL ?

Lundi, au micro de RMC dans l’Intégrale Sport, Nando De Colo a laissé planer le doute sur son avenir : « Pour être honnête, est-ce que c’est ma dernière année… peut-être. Je suis en fin de contrat avec l’ASVEL, ça fait quatre ans que je suis au sein du club. J’essaie de me concentrer sur le moment présent, de prendre du plaisir, mais dans un coin de ma tête, ça peut être la dernière (saison), on verra comment la saison évolue. »

Arrivé à l’ASVEL en 2022, le double vainqueur de l’EuroLeague va donc débuter la saison 2025-2026 avec l’objectif d’être performant, tout en sachant que l’heure de la retraite pourrait sonner à la fin du printemps.

Le souvenir encore vif de la finale olympique

De Colo est également revenu sur son ultime compétition avec les Bleus, marquée par la finale des Jeux olympiques 2024 perdue face aux États-Unis (87-98) : « Je pense que ça ne sert à rien d’avoir des regrets. Il y a évidemment une grande fierté. Quand le temps passe, on se refait un peu le match et on se dit qu’on était dedans. Mais les deux dernières minutes nous font défaut. »

Portés par le public français lors de la phase finale, les Bleus avaient trouvé un second souffle après une phase de poules compliquée. « Le public a eu un rôle important. J’aurais aimé, sur la finale, qu’on ait un peu plus de Français aux premières loges. »

PROFIL JOUEUR Nando DE COLO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 195 cm Âge: 38 ans (23/06/1987) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9 #81 REB 1,4 #187 PD 4 #19

Après les parquets, rester dans le basket

S’il venait à ranger les chaussures, Nando De Colo ne compte pas tourner la page du basket : « J’ai envie d’apporter mon savoir à tous ceux qui auront envie de l’écouter. Quel que soit le niveau, j’adore ça. Je ne ferme aucune porte. »

Avec 209 sélections et 2 194 points inscrits, le natif de Sainte-Catherine laisse derrière lui l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du basket français : six médailles internationales dont l’or à l’Euro 2013 et deux médailles d’argent olympiques (Tokyo et Paris).