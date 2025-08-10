De Gravelines-Dunkerque à l’EuroLeague, la belle promotion de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL

Le 4e meilleur de Betclic ELITE à l’ASVEL

La signature de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL semble mérité pour celui qui était l’un des meilleurs arrières de Betclic ELITE en 2024-2025 (4e meilleur scoreur du championnat. En 31 minutes de moyenne, il tournait à 16,3 points (46 % aux tirs, dont 37 % à trois points), 4 rebonds et 4 passes décisives avec le BCM Gravelines-Dunkerque.

PROFIL JOUEUR Glynn WATSON JR. Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 28 ans (09/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 16,3 #4 REB 4 #57 PD 4 #16

Il s’est distingué par des performances offensives spectaculaires, dont un record historique de 48 points inscrits face à Limoges en avril dernier (après trois prolongations) — une première depuis plus de 30 ans.

Formé à l’université du Nebraska, Glynn Watson Jr. a débuté sa carrière professionnelle en Grèce (Lavrio, Rhodes) avant de rejoindre successivement la Lituanie (Jonava), la Pologne (Sopot), l’Allemagne (Bonn) puis la France, où il semble désormais prêt à s’installer durablement. Courtisé également par Naples cet été, il a finalement fait le choix du projet rhodanien, avec évidemment l’attrait de l’EuroLeague. Il sera chargé de tenir la mène aux côtés des Français Nando De Colo et Adam Atamna.

Effectif de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 :