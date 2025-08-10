Recherche
EuroLeague

De Gravelines-Dunkerque à l’EuroLeague, la belle promotion de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL

EuroLeague - L'ASVEL a officialisé la signature du meneur de jeu américain Glynn Watson Jr. Il va ainsi découvrir l'EuroLeague, en tenant la mène villeurbannaise aux côtés de Nando De Colo et Adam Atamna.
|
00h00
Résumé
De Gravelines-Dunkerque à l’EuroLeague, la belle promotion de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL

Glynn Watson Jr. est l’un des nouveaux meneurs de l’ASVEL.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

L’ASVEL, à la recherche d’un meneur pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, a jeté son dévolu sur Glynn Watson Jr. (1,83 m, 28 ans). Après une rumeur sortie la veille, le club villeurbannais a officialisé ce dimanche 10 août la signature du meneur de jeu américain. Auteur d’une remarquable saison avec le BCM Gravelines-Dunkerque, il va ainsi découvrir l’EuroLeague.

Le 4e meilleur de Betclic ELITE à l’ASVEL

La signature de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL semble mérité pour celui qui était l’un des meilleurs arrières de Betclic ELITE en 2024-2025 (4e meilleur scoreur du championnat. En 31 minutes de moyenne, il tournait à 16,3 points (46 % aux tirs, dont 37 % à trois points), 4 rebonds et 4 passes décisives avec le BCM Gravelines-Dunkerque.

PROFIL JOUEUR
Glynn WATSON JR.
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 28 ans (09/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
16,3
#4
REB
4
#57
PD
4
#16

Il s’est distingué par des performances offensives spectaculaires, dont un record historique de 48 points inscrits face à Limoges en avril dernier (après trois prolongations) — une première depuis plus de 30 ans.

LIRE AUSSI

Formé à l’université du Nebraska, Glynn Watson Jr. a débuté sa carrière professionnelle en Grèce (Lavrio, Rhodes) avant de rejoindre successivement la Lituanie (Jonava), la Pologne (Sopot), l’Allemagne (Bonn) puis la France, où il semble désormais prêt à s’installer durablement. Courtisé également par Naples cet été, il a finalement fait le choix du projet rhodanien, avec évidemment l’attrait de l’EuroLeague. Il sera chargé de tenir la mène aux côtés des Français Nando De Colo et Adam Atamna.

Effectif de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 : 

  • Glynn Watson Jr – Nando De Colo – Adam Atamna
  • Armel Traoré – Zac Seljaas – Melvin Ajinça – David Lighty
  • Bastien Vautier – Bodian Massa – Mbaye Ndiaye
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

malanese
Il faut un autre meneur expérimenté à côté , 4 AST en 31 minutes c'est moyen .
