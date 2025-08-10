De Gravelines-Dunkerque à l’EuroLeague, la belle promotion de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL
Glynn Watson Jr. est l’un des nouveaux meneurs de l’ASVEL.
L’ASVEL, à la recherche d’un meneur pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, a jeté son dévolu sur Glynn Watson Jr. (1,83 m, 28 ans). Après une rumeur sortie la veille, le club villeurbannais a officialisé ce dimanche 10 août la signature du meneur de jeu américain. Auteur d’une remarquable saison avec le BCM Gravelines-Dunkerque, il va ainsi découvrir l’EuroLeague.
𝗔𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗚𝗹𝘆𝗻𝗻 𝗪𝗮𝘁𝘀𝗼𝗻 𝗝𝗿 ✍️🇺🇸
Formé à l’Université de Nebraska, passé par la Grèce, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne avant de découvrir la Betclic Élite, le meneur américain rejoint LDLC ASVEL après une saison réussie au BCM (4e meilleur marqueur… pic.twitter.com/Ld3WRtqfLT
— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 10, 2025
Commentaires