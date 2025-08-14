Recherche
EuroBasket masculin

La Slovénie secouée par une polémique interne avant l'EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic

Un conflit a éclaté au sein de la sélection de Slovénie entre Zoran Dragic et le sélectionneur Aleksander Sekulic. L'ailier de 36 ans a pris la décision de quitter l'équipe en pleine préparation à l'EuroBasket 2025, mettant fin de manière inattendue à sa carrière internationale.
|
00h00
Résumé
La Slovénie secouée par une polémique interne avant l’EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic

Zoran Dragic a quitté la sélection slovène en raison d’un conflit avec son sélectionneur.

Crédit photo : FIBA

Zoran Dragic ne participera pas à l’EuroBasket 2025 avec la Slovénie. La Fédération slovène de basketball a annoncé avoir coupé l’ailier de 36 ans de la sélection pour le prochain championnat d’Europe. Cette décision, qui met fin à la riche carrière internationale du joueur sous le maillot slovène, suscite cependant la controverse.

Un départ dans la controverse

Le conflit entre Zoran Dragic et le sélectionneur Aleksander Sekulic a éclaté au grand jour suite au second match de préparation contre l’Allemagne, à Mannheim, où le joueur n’a joué que trois minutes. « J’ai fait mes adieux à l’équipe nationale moi-même, car après le match contre l’Allemagne à Mannheim, l’entraîneur m’a dit lors d’une réunion à ma demande que je ne pouvais plus rien apporter à l’équipe », a déclaré Dragic à Sport Klub. « J’ai accepté la décision, mais je ne suis pas d’accord avec elle. J’ai ressenti de la colère et une grande tristesse. »

Ainsi, ce serait donc le joueur qui aurait pris la décision de quitter le groupe slovène, et non un choix du coach, comme annoncé dans le communiqué de la Fédération. Le sélectionneur aurait également déclaré que Zoran Dragic ne pouvait pas jouer sur la base de ses mérites passés et qu’il ne pouvait pas aider cette équipe. Zoran Dragic a expliqué qu’il s’était retrouvé marginalisé à cause de son nom de famille, faisant référence aux relations tendues entre la fédération et son frère Goran. « C’était probablement mon dernier championnat d’Europe. Je suis fier de jouer pour la Slovénie. J’espère que tout va bien se passer. On verra », a-t-il conclu.

Zoran Dragic (à gauche) est entré en conflit avec son sélectionneur, Aleksander Sekulic (2e à droite). (Photo : FIBA)

La famille Dragic monte au créneau contre la fédération

La polémique autour de Zoran Dragic a pris de l’ampleur avec la montée au créneau de son entourage. L’épouse du joueur, Svetlana, a révélé sur les réseaux sociaux une partie des raisons de ce conflit. « Zoki a quitté l’équipe nationale de son propre chef et a probablement facilité les choses pour le gentleman en question, qui ne savait pas comment le retirer de l’équipe », a-t-elle écrit. Elle a également ajouté : « Dragic lui-même a quitté ce cirque, dirigé par un quasi-entraîneur et une direction incompétente ! Il n’est qu’un autre joueur qui a été traité injustement. La vérité sortira tôt ou tard. »

LIRE AUSSI

Le soutien familial s’est également manifesté du côté de Goran Dragic, MVP de l’EuroBasket 2017 et frère aîné de Zoran. L’ancien meneur du Miami Heat et des Phoenix Suns a partagé une image de Pinocchio avec le texte « head coach » sur ses stories Instagram, comparant ainsi Aleksander Sekulic à un menteur. Ambiance, ambiance en Slovénie…

La story Instagram de Goran Dragic, moquant le sélectionneur slovène. (Capture d’écran)
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
