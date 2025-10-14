Un vice-champion du monde U19 français cartonne en Suisse : 38 d’évaluation contre Fribourg !

Le jeune pivot français Izan Le Meut (2,10 m, 21 ans) (2,15 m, 20 ans) a trouvé un nouveau terrain d’expression en Suisse. Après avoir porté les couleurs des équipes Espoirs de Quimper, de l’ASVEL et du Portel, le vice-champion du monde U19 2023 a rejoint l’Union Neuchâtel cet été pour sa première expérience à l’étranger. Et ce samedi 11 octobre, le Breton a frappé un grand coup dans le championnat helvétique.

Une prestation majuscule face au Fribourg Olympic

Opposé au Fribourg Olympic, le grand favori du championnat, Izan Le Meut a dominé la raquette malgré la défaite de son équipe (88-76). En 34 minutes, le pivot breton a compilé 20 points à 8/9 aux tirs, 18 rebonds dont 7 offensifs, 2 passes et 3 interceptions, pour un total de 38 d’évaluation. Une ligne statistique rare pour un joueur qui découvre le monde professionnel.

Face à une équipe expérimentée, emmenée par des cadres comme Jonathan Kazadi (1,94 m, 34 ans), Le Meut a démontré toute l’étendue de son potentiel. Sur les matches précédents, il avait d’abord terminé à 13 points à 6/9 et 5 rebonds contre Nyon avant de signer un double-double lors de la victoire des siens face à Lugano (10 points à 5/5, 12 rebonds et 2 passes décisives).

Un début prometteur à l’étranger

Originaire d’Auray, entre Vannes et Carnac, Izan Le Meut a débuté le basket dans le Morbihan avant de rejoindre le centre de formation de Quimper. Passé ensuite par l’ASVEL et Le Portel, il s’était fait remarquer au point de participer au Mondial U19, où la France avait décroché la médaille d’argent en perdant en finale contre l’Espagne.

À seulement 20 ans, il s’affirme désormais comme une pièce maîtresse de l’Union Neuchâtel (1 victoire, 2 défaites) dans la Swiss Basketball League. Le club dirigé par Chad Timberlake espère capitaliser sur son talent dès le prochain match, prévu samedi face au BBC Monthey-Chablais à la Riveraine.