Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Un vice-champion du monde U19 français cartonne en Suisse : 38 d’évaluation contre Fribourg !

Suisse - Passé par les centres de formation de Quimper, de l’ASVEL et du Portel, Izan Le Meut réalise un début de saison remarqué en Suisse. Le vice-champion du monde U19 2023 a signé une performance impressionnante de 38 d’évaluation avec Union Neuchâtel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un vice-champion du monde U19 français cartonne en Suisse : 38 d’évaluation contre Fribourg !

C’est désormais en Suisse qu’il faudra surveiller la progression d’Izan le Meut

Crédit photo : Union Neuchâtel Basketball

Le jeune pivot français Izan Le Meut (2,10 m, 21 ans) (2,15 m, 20 ans) a trouvé un nouveau terrain d’expression en Suisse. Après avoir porté les couleurs des équipes Espoirs de Quimper, de l’ASVEL et du Portel, le vice-champion du monde U19 2023 a rejoint l’Union Neuchâtel cet été pour sa première expérience à l’étranger. Et ce samedi 11 octobre, le Breton a frappé un grand coup dans le championnat helvétique.

Une prestation majuscule face au Fribourg Olympic

Opposé au Fribourg Olympic, le grand favori du championnat, Izan Le Meut a dominé la raquette malgré la défaite de son équipe (88-76). En 34 minutes, le pivot breton a compilé 20 points à 8/9 aux tirs, 18 rebonds dont 7 offensifs, 2 passes et 3 interceptions, pour un total de 38 d’évaluation. Une ligne statistique rare pour un joueur qui découvre le monde professionnel.

Face à une équipe expérimentée, emmenée par des cadres comme Jonathan Kazadi (1,94 m, 34 ans), Le Meut a démontré toute l’étendue de son potentiel. Sur les matches précédents, il avait d’abord terminé à 13 points à 6/9 et 5 rebonds contre Nyon avant de signer un double-double lors de la victoire des siens face à Lugano (10 points à 5/5, 12 rebonds et 2 passes décisives).

 

Un début prometteur à l’étranger

Originaire d’Auray, entre Vannes et Carnac, Izan Le Meut a débuté le basket dans le Morbihan avant de rejoindre le centre de formation de Quimper. Passé ensuite par l’ASVEL et Le Portel, il s’était fait remarquer au point de participer au Mondial U19, où la France avait décroché la médaille d’argent en perdant en finale contre l’Espagne.

À seulement 20 ans, il s’affirme désormais comme une pièce maîtresse de l’Union Neuchâtel (1 victoire, 2 défaites) dans la Swiss Basketball League. Le club dirigé par Chad Timberlake espère capitaliser sur son talent dès le prochain match, prévu samedi face au BBC Monthey-Chablais à la Riveraine.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Suisse
Suisse
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Ana Tadic évolue désormais au Nika Syktyvkar
Féminines
00h00L’internationale française Ana Tadic évolue désormais en Russie
Théo Maledon attendait ses débuts en EuroLeague sous les couleurs du Real Madrid
EuroLeague
00h00Théo Maledon de retour avec le Real Madrid contre le Partizan Belgrade ?
C'est désormais en Suisse qu'il faudra surveiller la progression d'Izan le Meut
À l’étranger
00h00Un vice-champion du monde U19 français cartonne en Suisse : 38 d’évaluation contre Fribourg !
Mohamed Diarra et Cholet veulent retrouver la victoire ce mardi en BCL face à Bursaspor
Basketball Champions League
00h00Cholet Basket veut se relancer en BCL face à Bursaspor
Neal Quinn, ici contre le BCM, rejoint justement l'équipe de Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Un nouveau pivot pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Mathieu Boyer, arrêté sur le début de saison, est de retour avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer de retour à l’ESSM Le Portel, Neal Quinn quitte le club
L'Allemand Emil Marshall découvre la France en rejoignant Val De Seine
NM1
00h00Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Marcelinho Huertas et Tenerife vont jouer à huis clos en BCL
Basketball Champions League
00h00Les clubs espagnols joueront à huis clos contre les équipes israéliennes, quid de Cholet – Holon ?
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0