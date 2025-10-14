Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine

Changement de joueurs dans l’effectif du Val de Seine Basket. Pensionnaire de Nationale 1, le club promu enregistre l’arrivée du poste 3/4 allemand Emil Marshall (1,97 m, 25 ans). Il vient renforcer l’effectif des Hauts-de-Seine et remplace l’Américain Tyem Freeman (1,99 m, 24 ans), blessé au genou et en difficulté en ce début de saison (6 points, 2,7 rebonds, 0,3 passe et 3 d’évaluation en 23 minutes sur 3 matchs).

Première saison à l’étranger

Pour Marshall, il s’agit de sa première expérience professionnelle à l’étranger. Formé dans les équipes jeunes de Hambourg, il a effectué l’ensemble de sa carrière en Allemagne, évoluant entre la Pro B (3e division) et la Pro A (2e division). Il a successivement porté les couleurs de Lübeck, Wedel, Karlsruhe, Itzehoe puis Düsseldorf, où il jouait ces deux dernières saisons. Sous le maillot des Düsseldorf Giants, l’ailier tournait à 8 points, 3 rebonds et 1 passe pour 6 d’évaluation en 20 minutes de jeu, sur 33 matchs de Pro A allemande lors de la saison 2024-2025.

PROFIL JOUEUR Emil MARSHALL Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 197 cm Âge: 25 ans (20/04/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 8 #151 REB 4 #95 PD 2 #107

Début timide avec sa nouvelle équipe

Marshall a disputé son premier match avec Val de Seine il y a quatre jours, lors de la 5e journée de NM1 face à Tarbes-Lourdes. Auteur de 8 points, 4 rebonds et 2 passes pour 7 d’évaluation en 24 minutes, il n’a toutefois pas pu éviter la défaite 62 à 80 de son équipe. Pour son baptême du feu dans la division, Val de Seine découvre la difficulté du championnat de Nationale 1 : avec une seule victoire en cinq rencontres, le promu pointe actuellement à l’avant-dernière place de la poule A, juste devant le Pôle France.