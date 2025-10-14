Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine
L’Allemand Emil Marshall découvre la France en rejoignant Val De Seine
Changement de joueurs dans l’effectif du Val de Seine Basket. Pensionnaire de Nationale 1, le club promu enregistre l’arrivée du poste 3/4 allemand Emil Marshall (1,97 m, 25 ans). Il vient renforcer l’effectif des Hauts-de-Seine et remplace l’Américain Tyem Freeman (1,99 m, 24 ans), blessé au genou et en difficulté en ce début de saison (6 points, 2,7 rebonds, 0,3 passe et 3 d’évaluation en 23 minutes sur 3 matchs).
Première saison à l’étranger
Pour Marshall, il s’agit de sa première expérience professionnelle à l’étranger. Formé dans les équipes jeunes de Hambourg, il a effectué l’ensemble de sa carrière en Allemagne, évoluant entre la Pro B (3e division) et la Pro A (2e division). Il a successivement porté les couleurs de Lübeck, Wedel, Karlsruhe, Itzehoe puis Düsseldorf, où il jouait ces deux dernières saisons. Sous le maillot des Düsseldorf Giants, l’ailier tournait à 8 points, 3 rebonds et 1 passe pour 6 d’évaluation en 20 minutes de jeu, sur 33 matchs de Pro A allemande lors de la saison 2024-2025.
Début timide avec sa nouvelle équipe
Marshall a disputé son premier match avec Val de Seine il y a quatre jours, lors de la 5e journée de NM1 face à Tarbes-Lourdes. Auteur de 8 points, 4 rebonds et 2 passes pour 7 d’évaluation en 24 minutes, il n’a toutefois pas pu éviter la défaite 62 à 80 de son équipe. Pour son baptême du feu dans la division, Val de Seine découvre la difficulté du championnat de Nationale 1 : avec une seule victoire en cinq rencontres, le promu pointe actuellement à l’avant-dernière place de la poule A, juste devant le Pôle France.
