NM1

Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine

NM1 - Le club de Val de Seine enregistre l’arrivée du poste 3/4 Emil Marshall. Le joueur allemand de 25 ans remplace l’Américain Tyem Freeman, blessé.
00h00
Résumé
Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine

L’Allemand Emil Marshall découvre la France en rejoignant Val De Seine

Crédit photo : DR

Changement de joueurs dans l’effectif du Val de Seine Basket. Pensionnaire de Nationale 1, le club promu enregistre l’arrivée du poste 3/4 allemand Emil Marshall (1,97 m, 25 ans). Il vient renforcer l’effectif des Hauts-de-Seine et remplace l’Américain Tyem Freeman (1,99 m, 24 ans), blessé au genou et en difficulté en ce début de saison (6 points, 2,7 rebonds, 0,3 passe et 3 d’évaluation en 23 minutes sur 3 matchs).

Saison terminée pour l’Américain de Val de Seine blessé au genou

Première saison à l’étranger 

Pour Marshall, il s’agit de sa première expérience professionnelle à l’étranger. Formé dans les équipes jeunes de Hambourg, il a effectué l’ensemble de sa carrière en Allemagne, évoluant entre la Pro B (3e division) et la Pro A (2e division). Il a successivement porté les couleurs de Lübeck, Wedel, Karlsruhe, Itzehoe puis Düsseldorf, où il jouait ces deux dernières saisons. Sous le maillot des Düsseldorf Giants, l’ailier tournait à 8 points, 3 rebonds et 1 passe pour 6 d’évaluation en 20 minutes de jeu, sur 33 matchs de Pro A allemande lors de la saison 2024-2025.

PROFIL JOUEUR
Emil MARSHALL
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 197 cm
Âge: 25 ans (20/04/2000)

Nationalités:

logo GER.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
8
#151
REB
4
#95
PD
2
#107

Début timide avec sa nouvelle équipe

Marshall a disputé son premier match avec Val de Seine il y a quatre jours, lors de la 5e journée de NM1 face à Tarbes-Lourdes. Auteur de 8 points, 4 rebonds et 2 passes pour 7 d’évaluation en 24 minutes, il n’a toutefois pas pu éviter la défaite 62 à 80 de son équipe. Pour son baptême du feu dans la division, Val de Seine découvre la difficulté du championnat de Nationale 1 : avec une seule victoire en cinq rencontres, le promu pointe actuellement à l’avant-dernière place de la poule A, juste devant le Pôle France.

