Théo Maledon de retour avec le Real Madrid contre le Partizan Belgrade ?

Absent depuis le tout début de saison, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) s’apprête peut-être à faire ses premiers pas en EuroLeague sous le maillot du Real Madrid. Touché aux adducteurs lors de la SuperCoupe d’Espagne, l’international français n’a disputé qu’une brève apparition depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Son entraîneur Sergio Scariolo espère pouvoir lui offrir quelques minutes ce mercredi lors de la 4e journée face au Partizan Belgrade.

Scariolo : « J’espère pouvoir lui donner quelques minutes »

À la veille du choc contre le club serbe, l’entraîneur italien s’est montré plutôt optimiste au micro du journaliste espagnol Pilar Casado : « Maledon progresse, je ne sais pas encore jusqu’à quel point, mais j’espère pouvoir lui donner quelques minutes, oui. »

Sergio Scariolo: Maledon “está dando pasos adelante , no sé todavía para cuánto da este paso, espero que para poder jugar algún minutito, sí, y vemos Abalde, que es el otro jugador que sigue tocado “ — Pilar Casado (@pilarcasado) October 14, 2025

Cette déclaration laisse entendre que l’ancien meneur de l’ASVEL, Charlotte et d’Oklahoma City pourrait enfin être intégré à la rotation madrilène, même de façon limitée, pour retrouver le rythme.

Une arrivée attendue à Madrid

Recruté cet été pour renforcer la mène du Real Madrid, Théo Maledon devait apporter des qualités de joueur de un contre un aux côtés de Facundo Campazzo. Son absence a laissé un vide dans la rotation extérieure du champion d’Europe en titre, qui a malgré tout réalisé un bon début en EuroLeague (2 victoires en 3 matches) mais reste sur un revers en Liga Endesa.

Un retour, même partiel, de l’ancien joueur de l’ASVEL serait donc une bonne nouvelle avant une série de rencontres intenses à venir. Au lendemain de la réception du Partizan, le Real Madrid s’envolera pour… Belgrade afin d’affronter l’Étoile Rouge.