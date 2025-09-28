Théo Maledon rechute dès son retour avec le Real Madrid

Après avoir manqué une partie de la présaison à cause d’un problème aux adducteurs, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) pensait enfin retrouver le rythme de la compétition ce samedi soir avec le Real Madrid. Aligné face à Tenerife en demi-finale de la SuperCoupe, le meneur international français n’a malheureusement tenu que 2 minutes 36 avant de devoir quitter ses coéquipiers, victime d’une rechute au même endroit.

Un retour gâché pour Théo Maledon

Arrivé dans la capitale espagnole après son Euro difficile, Théo Maledon avait été contraint de patienter ces deux dernières semaines en raison d’une blessure. Le staff médical madrilène avait choisi la prudence, mais la rechute survenue lors de son premier match officiel laisse craindre une nouvelle période d’indisponibilité.

❗️Vuelve Theo Maledon al banquillo tras un esto en vestuarios. https://t.co/aUHGucRBCU — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) September 27, 2025

Le Real Madrid s’en sort sans lui

Malgré la sortie prématurée de son nouveau meneur, le Real Madrid a su renverser la situation pour venir à bout de Tenerife (72-71). Portés par Gabriel Deck (12 points dont les lancers de la victoire à 21 secondes de la fin) et Sergio Llull (12 points, dont 6 dans le money-time), les Madrilènes ont validé leur ticket pour la finale de la SuperCoupe.

En face, les papys Giorgi Shermadini (23 points) et Marcelinho Huertas (14 points) ont longtemps maintenu Tenerife dans le match. Mais le tir primé manqué de Jaime Fernandez dans les derniers instants a offert au Real une chance de renouer avec le trophée pour la première fois depuis 2023.

Et maintenant ?

Le Real Madrid défiera Valence en finale ce dimanche, tandis que le staff médical devra rapidement se prononcer sur la gravité de la rechute de Théo Maledon. Une mauvaise nouvelle pour le joueur comme pour le club, qui comptait sur lui pour dynamiser son secteur arrière cette saison.