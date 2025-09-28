Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

Théo Maledon rechute dès son retour avec le Real Madrid

Liga Endesa - Blessé en présaison, Théo Maledon a effectué son retour lors de la SuperCoupe d’Espagne. Mais le Français du Real Madrid n’a passé que deux minutes sur le parquet avant de ressortir, touché de nouveau aux adducteurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Maledon rechute dès son retour avec le Real Madrid

Théo Maledon n’a joué que 2 minutes 36 en demi-finales de la SuperCopa

Crédit photo : acb Photo/Aitor Arrizabalaga

Après avoir manqué une partie de la présaison à cause d’un problème aux adducteurs, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) pensait enfin retrouver le rythme de la compétition ce samedi soir avec le Real Madrid. Aligné face à Tenerife en demi-finale de la SuperCoupe, le meneur international français n’a malheureusement tenu que 2 minutes 36 avant de devoir quitter ses coéquipiers, victime d’une rechute au même endroit.

Un retour gâché pour Théo Maledon

Arrivé dans la capitale espagnole après son Euro difficile, Théo Maledon avait été contraint de patienter ces deux dernières semaines en raison d’une blessure. Le staff médical madrilène avait choisi la prudence, mais la rechute survenue lors de son premier match officiel laisse craindre une nouvelle période d’indisponibilité.

Le Real Madrid s’en sort sans lui

Malgré la sortie prématurée de son nouveau meneur, le Real Madrid a su renverser la situation pour venir à bout de Tenerife (72-71). Portés par Gabriel Deck (12 points dont les lancers de la victoire à 21 secondes de la fin) et Sergio Llull (12 points, dont 6 dans le money-time), les Madrilènes ont validé leur ticket pour la finale de la SuperCoupe.

En face, les papys Giorgi Shermadini (23 points) et Marcelinho Huertas (14 points) ont longtemps maintenu Tenerife dans le match. Mais le tir primé manqué de Jaime Fernandez dans les derniers instants a offert au Real une chance de renouer avec le trophée pour la première fois depuis 2023.

Et maintenant ?

Le Real Madrid défiera Valence en finale ce dimanche, tandis que le staff médical devra rapidement se prononcer sur la gravité de la rechute de Théo Maledon. Une mauvaise nouvelle pour le joueur comme pour le club, qui comptait sur lui pour dynamiser son secteur arrière cette saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Théo Maledon n'a joué que 2 minutes 36 en demi-finales de la SuperCopa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon rechute dès son retour avec le Real Madrid
Pierre Jackson au Liban
À l’étranger
00h00Un ancien joueur de l’ASVEL et de la JL Bourg signe en Égypte
LBWL
00h00Le Match des Champions pour les Flammes Carolo !
Betclic ELITE
00h00Paris démarre la défense de son titre par un carton à Gravelines (+43), Amath M’Baye réussit sa première
Betclic ELITE
00h00Limoges s’offre la JL Bourg, Cholet étouffe la SIG, Angelo Warner porte Boulazac vers une grosse victoire
ELITE 2
00h00« L’ÉLITE 2 doit être la division des jeunes français » : Blois lance le premier 2008 du championnat !
Betclic ELITE
00h00Fedcom Media très lourdement condamné dans son combat judiciaire contre L’Équipe
EuroBasket
00h00Nadir Hifi : « Rester sur le banc sans pouvoir rien faire contre la Géorgie, ce fut un moment un peu dur »
Jean-Baptiste Maille et Strasbourg retrouvent T.J. Campbell et Cholet ce samedi
Betclic ELITE
00h00Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la saison de Betclic ÉLITE
Abdel Sylla a joué son premier match avec Challans ce vendredi contre Denain
ELITE 2
00h00Challans recrute un champion de France 2011
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0