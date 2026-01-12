Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Une première semaine d’articles premium BeBasket : le récapitulatif

Une semaine après le lancement des articles premium de BeBasket, initiés le mercredi 7 janvier, le média dresse un premier bilan éditorial. Cinq articles, cinq formats longs, et une même ligne directrice : prendre le temps, donner de la profondeur et proposer du contenu en plus, sans jamais réduire l’offre gratuite.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une première semaine d’articles premium BeBasket : le récapitulatif
Crédit photo : BeBasket

Lancée le mercredi 7 janvier, la formule premium de BeBasket a vécu sa première semaine complète. En cinq jours, cinq articles réservés aux abonnés ont été publiés, autour de joueurs, d’un entraîneur et de projets de carrière variés, toujours avec un angle basket français. Un rythme soutenu pour un lancement, qui illustre la volonté de proposer rapidement une vraie plus-value éditoriale.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

Retour jour par jour sur cette première semaine de contenus premium.

Mercredi 7 janvier – Arthur Bruyas, le retour et les responsabilités

Pour inaugurer cette nouvelle offre, BeBasket a choisi Arthur Bruyas (1,98 m, 25 ans), capitaine du SCABB.

Après une rupture des ligaments croisés qui l’a tenu éloigné des parquets pendant de longs mois, l’arrière est revenu à la compétition avec une détermination intacte. Travail quotidien, exigence mentale, responsabilités accrues et explosion offensive en ELITE 2 : il est revenu en détail sur son processus de rééducation et sur la dynamique collective de son équipe pour la suite de la saison.

LIRE AUSSI

 

Jeudi 8 janvier – Bruno Cingala-Mata, un virage assumé

Le lendemain, place à Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans).

Auteur d’une première partie de saison aboutie en ELITE 2 avec l’Alliance Sport Alsace, le poste 4 a fait le choix de changer d’horizon. Direction la Turquie pour un changement de carrière assumé, expliqué sans détour, entre opportunités sportives et réflexion personnelle.

LIRE AUSSI

Vendredi 9 janvier – Thomas Cornely, chef d’orchestre de l’ELITE 2

Troisième article premium avec Thomas Cornely (1,90 m, 34 ans), meneur de Pau-Lacq-Orthez.

À 34 ans, le Béarnais est redevenu l’un des chefs d’orchestre les plus influents de l’ELITE 2, avec 7,8 passes décisives par match. De retour sous les ordres de Mickaël Hay, qu’il connaît de longue date, il assume un rôle central dans un projet ambitieux, entre exigences d’un club historique et volonté constante de faire grandir le collectif.

LIRE AUSSI

Samedi 10 janvier – Frank Mason face aux critiques à Limoges

Avant le redémarrage de Limoges en 2026 à Beaublanc contre l’Élan Chalon, BeBasket a proposé un entretien avec Frank Mason III (1,82 m, 31 ans).

Recrue phare de la dernière intersaison, l’ancien joueur NBA est revenu sur la situation délicate du CSP, la mauvaise fin d’année 2025 et les critiques reçues. Un article de contexte et de recul, alors que Limoges s’est depuis relancé sportivement.

LIRE AUSSI

Dimanche 11 janvier – Maxime Nelaton, apprendre hors du banc

La semaine s’est conclue avec Maxime Nelaton.

Libre depuis son départ du SCABB, l’entraîneur traverse une saison particulière, loin d’un banc mais jamais loin du basket. Une période qu’il a choisi de transformer en levier d’évolution personnelle et professionnelle, entre observation, formation et réflexion sur la suite de sa carrière.

LIRE AUSSI

Des contenus en plus, un rythme amené à s’intensifier

Ces cinq articles illustrent l’ambition des contenus premium BeBasket : proposer des formats longs, incarnés, qui prennent le temps d’expliquer les parcours, les choix et les contextes. Ils viennent s’ajouter à l’offre gratuite existante, sans rien enlever aux lecteurs non abonnés.

Le rythme est appelé à s’intensifier dans les prochaines semaines, toujours avec la même idée : produire davantage de contenus de qualité autour du basket français et de ses acteurs.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

BeBasket
BeBasket
Suivre
premium
premium
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Encore plusieurs jours d’absence pour Hugo Robineau et K.J. Williams avec Boulazac…
BeBasket
Betclic Élite
00h00Une première semaine d’articles premium BeBasket : le récapitulatif
Betclic ELITE
00h00Fabrice Lefrançois demande « une statue de T.J. Campbell devant la cathédrale de Cholet » après la qualification « courageuse » pour la Leaders Cup
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
Clément Frisch a marqué 19 points en 15 minutes ce dimanche
Liga Endesa
00h00Clément Frisch brille avec Baskonia : record personnel en Liga Endesa et qualification pour la Copa del Rey
Maxime Nelaton est libre depuis son départ du SCABB
ELITE 2
00h00ITW Maxime Nelaton, coach sans club mais toujours au travail : « C’est une année de consolidation et d’élargissement »
NBA
00h00Duel spectaculaire entre Timberwolves et Spurs : Wembanyama domine, Gobert repart avec la victoire mais une suspension
NM1
00h00À 40 ans, Jaraun Burrows signe un (nouveau) retour à Fos-Provence !
Betclic ELITE
00h00« On s’est dit les choses à la mi-temps » : Paris remonte 20 points de retard face à l’ASVEL et l’emporte en double prolongation !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes) à la lutte avec LeVert
NBA
00h00Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)
Washington devrait miser sur le meneur d'1m85 sur le long-terme
NBA
00h00Trae Young aux Wizards : les rumeurs de prolongation
L'ailier des Raptors a dû s'employer avec 31 points inscrits
NBA
00h00Scottie Barnes offre la victoire aux Raptors face aux 76ers en prolongation
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
L'Allemand a défendu sur Doncic à plusieurs reprises durant Kings - Lakers
NBA
00h00Dennis Schröder suspendu trois matches après avoir tenté de frapper Luka Doncic
NBA
00h00Duel spectaculaire entre Timberwolves et Spurs : Wembanyama domine, Gobert repart avec la victoire mais une suspension
NBA
00h00Trae Young imagine déjà des combinaisons fructueuses avec Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
1 / 0