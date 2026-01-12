Une première semaine d’articles premium BeBasket : le récapitulatif

Lancée le mercredi 7 janvier, la formule premium de BeBasket a vécu sa première semaine complète. En cinq jours, cinq articles réservés aux abonnés ont été publiés, autour de joueurs, d’un entraîneur et de projets de carrière variés, toujours avec un angle basket français. Un rythme soutenu pour un lancement, qui illustre la volonté de proposer rapidement une vraie plus-value éditoriale.

Retour jour par jour sur cette première semaine de contenus premium.

Mercredi 7 janvier – Arthur Bruyas, le retour et les responsabilités

Pour inaugurer cette nouvelle offre, BeBasket a choisi Arthur Bruyas (1,98 m, 25 ans), capitaine du SCABB.

Après une rupture des ligaments croisés qui l’a tenu éloigné des parquets pendant de longs mois, l’arrière est revenu à la compétition avec une détermination intacte. Travail quotidien, exigence mentale, responsabilités accrues et explosion offensive en ELITE 2 : il est revenu en détail sur son processus de rééducation et sur la dynamique collective de son équipe pour la suite de la saison.

Jeudi 8 janvier – Bruno Cingala-Mata, un virage assumé

Le lendemain, place à Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans).

Auteur d’une première partie de saison aboutie en ELITE 2 avec l’Alliance Sport Alsace, le poste 4 a fait le choix de changer d’horizon. Direction la Turquie pour un changement de carrière assumé, expliqué sans détour, entre opportunités sportives et réflexion personnelle.

Vendredi 9 janvier – Thomas Cornely, chef d’orchestre de l’ELITE 2

Troisième article premium avec Thomas Cornely (1,90 m, 34 ans), meneur de Pau-Lacq-Orthez.

À 34 ans, le Béarnais est redevenu l’un des chefs d’orchestre les plus influents de l’ELITE 2, avec 7,8 passes décisives par match. De retour sous les ordres de Mickaël Hay, qu’il connaît de longue date, il assume un rôle central dans un projet ambitieux, entre exigences d’un club historique et volonté constante de faire grandir le collectif.

Samedi 10 janvier – Frank Mason face aux critiques à Limoges

Avant le redémarrage de Limoges en 2026 à Beaublanc contre l’Élan Chalon, BeBasket a proposé un entretien avec Frank Mason III (1,82 m, 31 ans).

Recrue phare de la dernière intersaison, l’ancien joueur NBA est revenu sur la situation délicate du CSP, la mauvaise fin d’année 2025 et les critiques reçues. Un article de contexte et de recul, alors que Limoges s’est depuis relancé sportivement.

Dimanche 11 janvier – Maxime Nelaton, apprendre hors du banc

La semaine s’est conclue avec Maxime Nelaton.

Libre depuis son départ du SCABB, l’entraîneur traverse une saison particulière, loin d’un banc mais jamais loin du basket. Une période qu’il a choisi de transformer en levier d’évolution personnelle et professionnelle, entre observation, formation et réflexion sur la suite de sa carrière.

Des contenus en plus, un rythme amené à s’intensifier

Ces cinq articles illustrent l’ambition des contenus premium BeBasket : proposer des formats longs, incarnés, qui prennent le temps d’expliquer les parcours, les choix et les contextes. Ils viennent s’ajouter à l’offre gratuite existante, sans rien enlever aux lecteurs non abonnés.

Le rythme est appelé à s’intensifier dans les prochaines semaines, toujours avec la même idée : produire davantage de contenus de qualité autour du basket français et de ses acteurs.

