ITW Franck Mason, avant Limoges – Chalon : « Je sais que j’ai débuté la saison en étant à moitié passif »

Ce n’est un secret pour personne, le Limoges CSP traverse actuellement une mauvaise passe et parvient difficilement à sympathiser avec Dame Victoire cette saison (4 succès pour 9 revers). Après l’entraînement ce vendredi, nous avons échangé sur le bord du terrain avec Frank Mason III (1,82 m, 31 ans), meneur de Limoges, à la veille de la réception de Chalon-sur-Saône ce samedi.

L’ancien joueur NBA, déjà passé par le SLUC Nancy dans le championnat de France, avait signé l’été dernier au CSP avec un statut de joueur de talent confirmé sur le circuit international. Mais il peine actuellement à répondre aux attentes, avec des moyennes de 11,1 points, 1,9 rebonds et 3,5 passes décisives après 11 matchs disputés. Il reste notamment sur un match à 4 points à 1/6 aux tirs (mais 6 passes décisives) lors d’une lourde défaite à Strasbourg, le 26 décembre. La réception de l’Élan Chalon est donc l’occasion de se racheter.

Cela fait désormais cinq mois que vous êtes arrivé à Limoges. Comment vous sentez vous au sein de l’équipe aujourd’hui ?

Physiquement, je me sens plutôt bien. Mentalement, je pense être sur la bonne voie et seul le fait de gagner contribuerait à l’atteindre. C’est mon état d’esprit actuel. Faire tout mon possible pour aider l’équipe et accéder à des victoires.

Quelles est la chose la plus difficile à vivre pour vous en tant que joueur du Limoges CSP ?

En tant que joueur, la seule chose est d’être éloigné de ma famille. Sinon, je dirais les emplacements des salles d’entraînement et le fait d’en changer, s’entraîner sur des revêtements, des parquets différents, et le fait de ne pas toujours avoir accès au terrain de Beaublanc.

PROFIL JOUEUR Frank MASON III Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 31 ans (03/04/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,1 #43 REB 1,9 #143 PD 3,5 #35

A l’inverse, quel est pour vous la meilleure chose en tant que joueur de cette équipe ?

Déjà, j’adore la ville et j’aime l’équipe. On cherche à se remettre sur les rails et apporter de nouvelles victoires à Limoges.

Votre équipe traverse une période difficile depuis plusieurs semaines. Selon vous, pourquoi le CSP n’arrive t-il plus à gagner ?

Je pense que cela tient plus ou moins à des détails sur le plan défensif. Il faut qu’on soit bien meilleurs. Offensivement également, tout le monde doit mieux faire. Que ce soit les joueurs et les coachs. On doit tous s’améliorer, rassembler toutes ces choses et gagner de nouveau.

Vous avez peut-être déjà lu ou entendu des critiques à votre égard, en tant que joueur. Comment réagissez-vous à cela ?

Je ne me concentre pas vraiment là-dessus. Je fais une sorte de bloc face à ce genre de bruits, je laisse cela de côté et je fais mon travail, tout mon possible. Je sais ce dont je suis capable, qui je suis en tant que joueur, et ce que je peux apporter à une équipe, et j’ai juste à aller de l’avant et le faire.

Parmi les critiques qui reviennent régulièrement, certains affirment que vos montées de balles sont trop lentes. Qu’en pensez-vous ?

Je sais que j’ai débuté la saison en étant à moitié passif alors que je suis un joueur naturellement assez agressif sur le terrain, allant au panier facilement, et bon finisseur et produisant du jeu également. Je pense qu’il s’agit juste de trouver un équilibre entre pousser le ballon et attaquer, et non forcer les choses.

Ce samedi, vous recevez Chalon-sur-Saône. Comment abordez-vous cette rencontre ?

Je pense que la clé du match, pour nous, va reposer sur la transition défensive. Ils marquent beaucoup de points sur la transition. Peut-être bien la moitié de leurs points. Ils ressortent bien le ballon et vont vite. Ils faudra bien se battre à 5 contre 5 en moitié de terrain, jouer plus intensément qu’eux, juste bien jouer tous ensemble. Mettre en place tout cela afin de renouer avec la victoire.

Antoine MARTY