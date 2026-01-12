Recherche
Betclic ELITE

Encore plusieurs jours d’absence pour Hugo Robineau et K.J. Williams avec Boulazac…

Betclic ELITE - Déjà absents à la reprise du championnat en 2026, Hugo Robineau et K.J. Williams pourraient manquer encore une quinzaine de jours de compétition avec Boulazac.
00h00
Encore plusieurs jours d’absence pour Hugo Robineau et K.J. Williams avec Boulazac…

Boulazac devra composer sans Hugo Robineau ni K.J. Williams pour encore une quinzaine de jours.

Crédit photo : Julie Dumélié

La nouvelle année aurait sans doute pu mieux commencer pour Boulazac. Battue au Palio samedi 10 janvier par Le Mans, l’équipe d’Alexandre Ménard avait dû composer avec une force de frappe réduite, en l’absence de Hugo Robineau et K.J. Williams.

Les Périgourdins ont consécutivement annoncé la fin de l’expérience Jacob Grandison en Dordogne, qui n’aura duré que le temps de la SuperCoupe LNB à Roland Garros et de la 1ère journée contre Saint-Quentin fin septembre. Un imbroglio avec la fédération finlandaise empêchait la Ligue de qualifier le joueur, pris pour du « faux dopage ». En plus de terminer le chapitre du Finlandais après la réception du MSB, Alexandre Ménard a également indiqué que l’absence de Robineau et Williams devrait se prolonger de plusieurs jours encore, peut-être même une quinzaine selon nos confrères de Dordogne Libre.

Dans les colonnes de nos confrères, le technicien a déploré le fait « de ne pas avoir pu pratiquer des examens plus tôt, à cause de la grève des médecins » qu’il avait déjà invoquée en avant-match. Pour rappel, Hugo Robineau était sorti blessé de la dernière rencontre de 2025 contre Dijon. Souvent touché à la jambe cette saison, Robineau est espéré pour le match face à Nanterre le 24 janvier prochain.

La blessure de K.J. Williams est elle bien malheureuse, car survenue à l’entraînement. L’Américain a été victime d’une vilaine glissade, mais là encore rien de bien grave. Il pourrait être de retour dès le déplacement à Nancy ce vendredi.

Boulazac
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
