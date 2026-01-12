Encore plusieurs jours d’absence pour Hugo Robineau et K.J. Williams avec Boulazac…

La nouvelle année aurait sans doute pu mieux commencer pour Boulazac. Battue au Palio samedi 10 janvier par Le Mans, l’équipe d’Alexandre Ménard avait dû composer avec une force de frappe réduite, en l’absence de Hugo Robineau et K.J. Williams.

Les Périgourdins ont consécutivement annoncé la fin de l’expérience Jacob Grandison en Dordogne, qui n’aura duré que le temps de la SuperCoupe LNB à Roland Garros et de la 1ère journée contre Saint-Quentin fin septembre. Un imbroglio avec la fédération finlandaise empêchait la Ligue de qualifier le joueur, pris pour du « faux dopage ». En plus de terminer le chapitre du Finlandais après la réception du MSB, Alexandre Ménard a également indiqué que l’absence de Robineau et Williams devrait se prolonger de plusieurs jours encore, peut-être même une quinzaine selon nos confrères de Dordogne Libre.

Dans les colonnes de nos confrères, le technicien a déploré le fait « de ne pas avoir pu pratiquer des examens plus tôt, à cause de la grève des médecins » qu’il avait déjà invoquée en avant-match. Pour rappel, Hugo Robineau était sorti blessé de la dernière rencontre de 2025 contre Dijon. Souvent touché à la jambe cette saison, Robineau est espéré pour le match face à Nanterre le 24 janvier prochain.

La blessure de K.J. Williams est elle bien malheureuse, car survenue à l’entraînement. L’Américain a été victime d’une vilaine glissade, mais là encore rien de bien grave. Il pourrait être de retour dès le déplacement à Nancy ce vendredi.