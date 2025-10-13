Recherche
Liga Endesa

Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers sa première victoire de la saison face au Real Madrid

Liga Endesa - Timothé Luwawu-Cabarrot a brillé avec 22 points dans le succès de Baskonia contre le Real Madrid (105-100) lors de la deuxième journée de Liga Endesa. Le Français a été déterminant dans le dernier quart-temps pour offrir la première victoire officielle de la saison 2025-2026 au club basque.
Résumé
Pour son premier succès de la saison après quatre revers de rang, Baskonia a frappé fort. Devant plus de 11 000 spectateurs à la Fernando Buesa Arena, l’équipe de Paolo Galbiati a renversé le Real Madrid (105-100) grâce notamment à un Timothé Luwawu-Cabarrot décisif. L’ailier français a terminé avec 22 points à 7/13 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions.

De -20 à la victoire, Baskonia renverse le Real Madrid

Mené de 20 points en première mi-temps (20-40), Baskonia a d’abord subi la loi du Real Madrid, emmené par Trey Lyles (24 points) et Facundo Campazzo (18 points). Mais les Basques ont retrouvé leur intensité après la pause, infligeant 56 points aux Madrilènes sur les deux derniers quarts-temps.

Le meneur américain Trent Forrest (1,93 m, 27 ans) a été le grand artisan de cette remontée avec une prestation XXL : 26 points, 7 passes décisives et un parfait 19/19 aux lancers francs pour finir à 43 d’évaluation. C’est lui qui a initié le retour, avant que le duo Luwawu-Cabarrot – Samanic ne prenne le relais à longue distance.

Luwawu-Cabarrot en mode leader

Dans le dernier quart-temps, Timothé Luwawu-Cabarrot a pris feu, enchaînant deux tirs primés puis plusieurs drives décisifs pour donner l’avantage à son équipe. Son impact offensif et défensif a été déterminant dans la bascule du match. À 4 minutes du terme, un panier longue distance de Samanic a donné neuf points d’avance au Baskonia (97-88), scellant quasiment le sort du match.

Le Real Madrid n’a pas trouvé de solutions face à la défense agressive des locaux. Malgré une tentative de zone de la part de Sergio Scariolo en fin de partie, les Madrilènes ont dû s’incliner face à une équipe basque beaucoup plus tranchante après la pause.

Un succès fondateur pour Baskonia

Ce premier succès (1-1 en Liga Endesa, 0-3 en EuroLeague) pourrait lancer la saison du club basque, encore en rodage mais déjà capable de battre le champion d’Espagne en titre. Pour Timothé Luwawu-Cabarrot, auteur d’un gros début de saison malgré les quatre défaites, il s’agit d’une belle confirmation, mais lors d’une victoire cette fois.

