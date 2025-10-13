Recherche
Betclic Élite

[Vidéo] Mike Davis Jr entre dans l’histoire de la SIG Strasbourg avec un gros coup de chaud : huit tirs à 3-points

Auteur de 28 points à Gravelines-Dunkerque, Mike Davis Jr a mis le feu à la défense nordiste avec huit tirs à 3-points. Record égalé pour un joueur de la SIG Strasbourg dans l'histoire du club en Betclic ÉLITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
8 tirs à 3-points pour Mike Davis Jr à Dunkerque !

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Quand l’ancien strasbourgeois Edon Maxhuni a connu son seul coup de chaud de la soirée, enchaînant ses premiers et derniers paniers du soir (5 points à 2/12) en tout début de quatrième quart-temps, la SIG a bien cru que son déplacement dans le Nord allait prendre une vilaine tournure (66-63, 32e minute), plombé par un ex désireux de se venger.

De 2/10 à 8/12…

Mais non, si Maxhuni est vite retombé dans sa léthargie, l’équipe de Janis Gailitis avait surtout dans ses rangs un joueur totalement injouable dimanche à Dunkerque : Mike Davis Jr., auteur d’un money-time exceptionnel (14 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions dans le quatrième quart-temps), avec quatre tirs primés dans les huit dernières minutes pour renverser le match (victoire strasbourgeoise 81-87).

Quatre flèches longue distance qui sont venues se rajouter aux quatre inscrites préalablement, pour atteindre le joli total de 8 tirs à 3-points dans le match. Pas mal pour quelqu’un qui émargeait à 2/10 jusque-là en Betclic ÉLITE !

Digne de Rodrigue Beaubois

Un 8/12 qui lui permet déjà d’entrer dans les livres d’histoire de la SIG Strasbourg en co-détenant le total du plus grand nombre de tirs à 3-points inscrits par un Alsacien sur une rencontre de Betclic ÉLITE avec Jarell Eddie (2019), Rodrigue Beaubois (2016), Anthony Roberson (2010), Kevin Houston (2008) et John White (2000).

« J’avais débuté doucement la saison… »

« Honnêtement, j’avais débuté doucement la saison (10,5 points à 35%, ndlr) et ce dimanche, j’ai voulu tirer un avantage de chaque opportunité que j’avais », a-t-il indiqué en conférence de presse. « Nous sommes restés confiants malgré les runs qu’ils ont pu faire. En deuxième mi-temps, nous avons augmenté le niveau en défense. Lorsque l’on fait plusieurs stops de suite, on augmente nos chances de gagner. Nous sommes tôt dans la saison, on prend semaine après semaine. On essaye de gagner chaque match. »

Mike DAVIS JR.
Mike DAVIS JR.
28
PTS
4
REB
5
PDE
BCM
81 87
SIG
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
