NBA

LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte

Un supporter des Lakers porte plainte contre LeBron James après "The Second Decision". Andrew Garcia réclame le remboursement de ses billets achetés 865 dollars, pensant assister au dernier match de la superstar NBA.
00h00
Crédit photo : David Gonzales-Imagn Images

Ce qui devait être un simple coup de pub pour Hennessy s’est transformé en fiasco juridique. En voulant rejouer le scénario de “The Decision”, LeBron James a déclenché la colère de ses fans et une plainte inattendue.

Une mise en scène qui vire au fiasco juridique

LeBron James fait face à une situation inédite après son coup de communication raté autour de “The Second Decision”. Ce qui devait être une simple opération publicitaire pour Hennessy s’est vite transformé en bad buzz. Pire encore, l’affaire a conduit à une plainte en justice déposée par un supporter déçu.

En référence à “The Decision”, l’émission où il avait annoncé son départ de Cleveland vers Miami, LeBron James avait teasé une nouvelle annonce baptisée “The Second Decision”. Très vite, les fans ont cru à une possible retraite du “King”, créant un véritable émoi dans le monde du basket.

Selon TMZ Sports, Andrew Garcia, un fan des Lakers âgé de 29 ans, s’est empressé d’acheter des billets à 865,66 dollars. Il craignait de rater le dernier match de LeBron contre les Cavaliers, prévu le 31 mars à la Crypto.com Arena. Cependant, la déception a été immense lorsque LeBron a révélé qu’il s’agissait simplement d’une collaboration commerciale avec Hennessy. En conséquence, Garcia a saisi le tribunal de Los Angeles, accusant la star de fraude, tromperie et fausse déclaration. Il réclame le remboursement de billets devenus, selon lui, sans valeur en quelques secondes.

Un tollé médiatique et une leçon de communication

L’opération a suscité de vives réactions. Sur RMC, dans le Moscato Show, l’ancien rugbyman Vincent Moscato n’a pas mâché ses mots : “Il a rien dans le caleçon. C’est une truffe.”

Andrew Garcia explique qu’il n’aurait jamais acheté ces billets “s’il n’avait pas cru à la retraite de LeBron”. Selon lui, “c’est aussi simple que ça.”
Au final, cette affaire montre à quel point une communication mal maîtrisée peut se retourner contre son auteur. Même une icône mondiale comme LeBron James n’est pas à l’abri d’un fiasco médiatique. Sa réputation, jusque-là exemplaire, en sort fragilisée.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
