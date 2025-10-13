Recherche
LBWL

Basket Landes dernier invaincu, les Flammes Carolo et La Roche Vendée font tomber Bourges et Lattes-Montpellier

La Boulangère Wonderligue - Dans une rencontre à sens unique, Basket Landes n'a fait qu'une bouchée de Charnay (68-46). Un large succès qui permet au club landais de conserver son invincibilité en championnat au contraire de Lattes-Montpellier, Angers et donc Charnay.
|
00h00
Résumé
Écouter
Basket Landes dernier invaincu, les Flammes Carolo et La Roche Vendée font tomber Bourges et Lattes-Montpellier

Camille Droguet et Basket Landes sont en tête de La Boulangère Wonderligue

Crédit photo : FIBA

La troisième journée de La Boulangère Wonderligue a réservé son lot de surprises et de confirmations. Un choc était annoncé ce dimanche soir à l’Espace François Mitterrand entre Basket Landes et Charnay. Il n’a pas eu lieu et pour cause. Dans un match maîtrisé de bout en bout, les Landaises n’ont laissé aucune chance à Charnay (68-46), conservant ainsi son invincibilité en championnat.

L’équipe de Julie Barennes est donc seule en tête du championnat puisque Lattes-Montpellier et Angers, comme Charnay, ont perdu pour la première fois lors de cette troisième journée.

Le trio français Droguet – Pardon – Bussière porte Basket Landes

Le public de l’Espace François Mitterrand s’est régalé ce dimanche soir. Dans une rencontre rythmée et maîtrisée, les joueuses de Julie Barennes ont rapidement creuser l’écart, ne laissant aucune chance à une équipe de Charnay complètement dépassée. Sous l’impulsion du trio infernal Marie Pardon (11 points à 5/7 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives) – Louise Bussiere (10 points à 4/8 aux tirs, 5 rebonds et 1 passe décisive) – Camille Droguet (11 points à 5/11 aux tirs et 3 passes décisives), les Landaises ont récité leur basket. En tête à la mi-temps (38-22), le champion de France en titre n’a jamais relâché la pression dans ce match. Un large succès qui permet à Basket Landes de rester invaincu en championnat en ce début de saison.

Charleville-Mézières domine Bourges

Dans une ambiance bouillante, Charleville-Mézières a livré une prestation collective de haut niveau pour faire tomber Bourges (77-62). Les Flammes Carolo ont pris le dessus dans la raquette (42 points inscrits près du cercle) et maîtrisé le rythme de bout en bout.

Bourges, en difficulté au tir (34 % de réussite), n’a jamais réussi à trouver son collectif. Cette victoire, référence pour les joueuses de Romuald Yernaux, confirme la solidité des Ardennaises à domicile.

– Journée 3

Roche Vendée surprend le leader Lattes Montpellier

À La Roche-sur-Yon, le suspense a duré jusqu’au bout. Roche Vendée a créé la sensation en infligeant au co-leader lattois sa première défaite de la saison (74-73).

Les joueuses de David Gautier ont fait la différence grâce à leur jeu intérieur (44 points dans la peinture) et une belle maîtrise émotionnelle dans les derniers instants. Lattes-Montpellier, pourtant revenu à hauteur dans le money time, a manqué de justesse dans les dernières possessions. Romane Berniès (23 points et 9 passes décisives), qui avait ramené les siennes à -1, a manqué son dernier lay-up. Il s’agit d’une victoire fondatrice pour les Vendéennes avant un déplacement difficile à venir.

Chartres se libère contre Angers

Toujours en quête d’un premier succès, Chartres a enfin débloqué son compteur en dominant Angers (89-78). Portées par une adresse collective redoutable (50 % aux tirs) et une domination nette dans la raquette (48 points marqués dans la peinture), les joueuses de Julien Pincemin ont su imposer leur rythme et garder le contrôle du match.

Nicole ENABOSI
Nicole ENABOSI
24
PTS
8
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
89 78
ANG

Un succès convaincant pour les Chartraines, qui espèrent désormais lancer une dynamique positive après un début de saison compliqué.

Villeneuve d’Ascq ouvre enfin son compteur

Le week-end s’est conclu ce dimanche par la victoire de Villeneuve d’Ascq contre Landerneau (75-67). Rapidement devant au score, l’ESBVA-LM a contrôlé la rencontre, portée par une Sokhna Adji Fall impériale (21 points et 14 rebonds pour 34 d’évaluation).

Sokhna ADJI FALL
Sokhna ADJI FALL
21
PTS
14
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
VIL
75 67
LAN

Malgré un sursaut en seconde période d’Elizabeth Balogun (18 points), Landerneau a payé un premier acte manqué. Devant son public du Palacium, Villeneuve d’Ascq décroche ainsi sa première victoire de la saison, de bon augure pour la suite.

La Boulangère Wonderligue – Journée 3
10/10/2025
LYO Lyon Asvel Féminin
76 72
TOU Toulouse M.B.
11/10/2025
ROC Roche Vendée
74 73
MON Lattes Montpellier
CHA Charleville-Mézières
77 62
BOU Bourges
CHA Chartres Féminin
89 78
ANG Angers Féminin
12/10/2025
VIL Villeneuve d’Ascq
75 67
LAN Landerneau
LAN Basket Landes
68 46
CHA Charnay
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
