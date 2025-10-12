Strasbourg s’impose à Gravelines grâce à un Mike Davis Jr. record !

La SIG Strasbourg a décroché une victoire précieuse sur le parquet de Gravelines (81-87), portée par une performance exceptionnelle de Mike Davis Jr. L’arrière américain a été le grand artisan de ce succès avec 28 points inscrits, permettant aux Strasbourgeois de s’imposer pour la troisième fois en trois matches cette semaine.

𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 ❤️🤍 Victoire en terre dunkerquoise !! Nos SIGMen s’imposent ce soir à Dewerdt dans un match disputé #BetclicELITE #BCMSIG #gosig pic.twitter.com/pZ1L7GUzHo — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) October 12, 2025

Une dynamique positive à confirmer

Cette rencontre n’a pas été un long fleuve tranquille pour les hommes de la SIG, qui se sont compliqués la tâche face aux Nordistes. Mais c’est bien Mike Davis qui a fait la différence dans les moments cruciaux, démontrant toute son importance dans le dispositif strasbourgeois. L’arrière américain signe 28 points, à 8/12 points ce qui lui permet de rentrer dans l’histoire du club alsacien. Quelques matchs après son arrivée, Mike Davis établit le nouveau record de tirs marqués derrière l’arc sur une rencontre.

Cette victoire revêt une importance particulière puisqu’il s’agit du premier succès décroché en déplacement par la SIG cette saison. Un résultat qui devrait considérablement renforcer la confiance d’une équipe strasbourgeoise en quête de régularité. Avec cette troisième victoire en trois matches sur une semaine, la SIG Strasbourg semble avoir trouvé son rythme de croisière. Cette série positive, couronnée par ce premier succès à l’extérieur, devrait permettre aux Strasbourgeois de faire le plein de confiance.