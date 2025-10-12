Pauline Astier porte encore l’USK Prague vers une large victoire en Tchéquie

Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) impressionne encore et toujours sous le maillot de l’USK Prague. Après avoir brillé dès ses débuts en Tchéquie puis porté son équipe vers un premier titre cette saison en SuperCoupe d’Europe face à Villeneuve-d’Ascq (77-86), l’ancienne berruyère a déroulé face à Chomutov en championnat, lors de la large victoire des siennes 100-35.

100% aux tirs

La meneuse internationale française a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 18 points en seulement 18 minutes, avec un impressionnant 8/8 aux tirs. Pour compléter ce match résolument parfait à l’adresse, Pauline Astier y a ajouté 8 rebonds et 6 passes, pour un incroyable +/- de +41.

Si Janelle Salaün était dispensée de la rencontre, la capitaine Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans) a également pris part à ce succès, en apportant 6 points depuis la ligne des lancers francs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 18 minutes à son équipe. L’USK Prague enchaîne une troisième victoire en autant de match sur le sol tchèque, et trône tranquillement en tête du classement.