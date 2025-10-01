Avec son trio français, et une Astier étincelante, Prague s’adjuge la Supercoupe d’Europe à Villeneuve-d’Ascq

Après un premier carton en championnat, l’équipe de Prague s’est offert le luxe de l’emporter face à Villeneuve d’Ascq ce mercredi soir à l’occasion de la SuperCoupe d’Europe (77-86). Soit un premier trophée cette saison pour le club tchèque.

Villeneuve d’Ascq vite débordé

Malgré un mauvais départ, les joueuses de Villeneuve d’Ascq ont tout tenté pour rester au contact d’une équipe de Prague très efficace offensivement. À l’image de son match plein en championnat, Pauline Astier a livré une nouvelle prestation impressionnante, terminant en double-double (17 points à 6/11 aux tirs, 2 rebonds et 15 passes décisives pour 30 d’évaluation) pour guider ses partenaires vers la victoire. Un match qui justifie pleinement son choix d’avoir quitté le cocon berruyer pour mettre le cap sur l’armada tchèque.

En tête de 11 points à la mi-temps (32-43, 20′), la formation de Prague est revenue sur le parquet avec la même intensité. À l’image de sa compatriote tricolore, Valériane Ayayi (17 points à 6/13 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives) a elle aussi pris part au triomphe de Prague.

Si les Nordistes n’ont pas démérité à domicile, contrastant avec la dernière apparition d’un club français en Supercoupe d’Europe (l’ASVEL battue 52-109 par le Fenerbahçe en 2023), il y avait une classe d’écart avec les championnes d’Europe. Les 16 points d’Ameryst Alston ont toutefois permis à l’ESBVA de continuer à y croire, malgré un -18 dans le troisième quart, et d’adoucir la note finale.

Salaün a démarré

Au Palacium, le trio français de Prague a donc vécu un soir de première. Nommée capitaine de l’USK, où elle est arrivée en 2022, Valériane Ayayi a remporté son premier trophée avec le brassard. Pauline Astier et Janelle Salaün se sont elles adjugées leur premier trophée avec leurs nouvelles couleurs.

Récemment arrivée de Golden State, l’ailière des Valkyries disputait même ses premières minutes avec Prague. Logiquement, il lui faudra un petit temps d’adaptation, même si elle a prouvé qu’elle saurait prendre une place centrale dans les prochaines semaines (9 points à 4/14 et 6 rebonds en 30 minutes.