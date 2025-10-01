Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Supercoupe d'Europe

Avec son trio français, et une Astier étincelante, Prague s’adjuge la Supercoupe d’Europe à Villeneuve-d’Ascq

Porté par son trio tricolore, l'USK Prague a remporté la Supercoupe d'Europe face à Villeneuve-d'Ascq (77-86). Pauline Astier a été injouable à la mène, Valériane Ayayi a également brillé tandis que Janelle Salaün a démarré son aventure tchèque par un trophée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avec son trio français, et une Astier étincelante, Prague s’adjuge la Supercoupe d’Europe à Villeneuve-d’Ascq

Pas d’exploit pour l’ESBVA : c’est Prague qui remporte la Supercoupe !

Crédit photo : FIBA

Après un premier carton en championnat, l’équipe de Prague s’est offert le luxe de l’emporter face à Villeneuve d’Ascq ce mercredi soir à l’occasion de la SuperCoupe d’Europe (77-86). Soit un premier trophée cette saison pour le club tchèque.

Villeneuve d’Ascq vite débordé 

Malgré un mauvais départ, les joueuses de Villeneuve d’Ascq ont tout tenté pour rester au contact d’une équipe de Prague très efficace offensivement. À l’image de son match plein en championnat, Pauline Astier a livré une nouvelle prestation impressionnante, terminant en double-double (17 points à 6/11 aux tirs, 2 rebonds et 15 passes décisives pour 30 d’évaluation) pour guider ses partenaires vers la victoire. Un match qui justifie pleinement son choix d’avoir quitté le cocon berruyer pour mettre le cap sur l’armada tchèque.

Pauline Astier a fait la totale à l’ESBVA (photo : FIBA)

En tête de 11 points à la mi-temps (32-43, 20′), la formation de Prague est revenue sur le parquet avec la même intensité. À l’image de sa compatriote tricolore, Valériane Ayayi (17 points à 6/13 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives) a elle aussi pris part au triomphe de Prague.

Valériane Ayayi co-meilleure marqueuse avec Astier (photo : FIBA)

Si les Nordistes n’ont pas démérité à domicile, contrastant avec la dernière apparition d’un club français en Supercoupe d’Europe (l’ASVEL battue 52-109 par le Fenerbahçe en 2023), il y avait une classe d’écart avec les championnes d’Europe. Les 16 points d’Ameryst Alston ont toutefois permis à l’ESBVA de continuer à y croire, malgré un -18 dans le troisième quart, et d’adoucir la note finale.

Salaün a démarré 

Au Palacium, le trio français de Prague a donc vécu un soir de première. Nommée capitaine de l’USK, où elle est arrivée en 2022, Valériane Ayayi a remporté son premier trophée avec le brassard. Pauline Astier et Janelle Salaün se sont elles adjugées leur premier trophée avec leurs nouvelles couleurs.

Janelle Salaün a étrenné ses nouvelles couleurs à Villeneuve-d’Ascq (photo : FIBA)

Récemment arrivée de Golden State, l’ailière des Valkyries disputait même ses premières minutes avec Prague. Logiquement, il lui faudra un petit temps d’adaptation, même si elle a prouvé qu’elle saurait prendre une place centrale dans les prochaines semaines (9 points à 4/14 et 6 rebonds en 30 minutes.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Supercoupe d'Europe
00h00Avec son trio français, et une Astier étincelante, Prague s’adjuge la Supercoupe d’Europe à Villeneuve-d’Ascq
EuroLeague
00h00Paris et l’ASVEL tombent aussi : 0/3 des clubs français sur cette première journée d’EuroLeague
EuroLeague
00h00Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications
Amar Gegic avec les maillot des Metropolitans-92- Photo-Julie-Dumelie-
À l’étranger
00h00Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic file au Monténégro
Qui sera champion de France 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00« On ne peut pas aller contre la WNBA, c’est le sens de l’histoire » : Carole Force dévoile les défis du basket féminin français
Dylan Addae-Wusu
Betclic ELITE
00h00Déjà un changement d’effectif à Cholet ?
La Boulangère Wonderligue
00h00De la NF2 à la Boulangère Wonderligue : Cornelia Fondren poursuit sa belle ascension !
ELITE 2
00h00La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !
EuroCup Féminine
00h00Après un passage éclair à l’Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0