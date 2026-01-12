Recherche
NBA

Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs

Jaylen Brown critique violemment les arbitres après Boston-San Antonio. L'arrière des Celtics dénonce l'inconstance de l'arbitrage et accepte de prendre une amende pour exprimer sa frustration suite à la défaite 100-95.
00h00
Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs

Jaylen Brown défendu par Victor Wembanyama

Crédit photo : © Brian Fluharty-Imagn Images

Jaylen Brown n’a pas mâché ses mots après la défaite des Boston Celtics face aux San Antonio Spurs (100-95). L’arrière de 29 ans a vivement critiqué l’arbitrage de la rencontre, pointant du doigt une différence flagrante dans le traitement accordé aux deux équipes.

Une différence de lancers-francs qui fait polémique

La statistique qui a fait exploser Jaylen Brown est éloquente : Boston n’a tenté que 4 lancers-francs contre 20 pour San Antonio. Une disparité que l’ailier des Celtics juge anormale, d’autant plus qu’il n’a personnellement obtenu aucun lancer-franc du match malgré ses attaques répétées vers le cercle.

« Honnêtement, je trouve qu’on leur a laissé beaucoup de choses et je suis fatigué de cette inconstance », a déclaré Brown face à la presse. « Je vais prendre l’amende. Il y a eu trop de merdes ce soir. Les Spurs sont une bonne équipe sur le plan défensif, mais ils ne sont pas aussi bons que ça ! »

L’arrière des Celtics s’est montré particulièrement remonté contre l’arbitre principal Curtis Blair et son équipe. « Curtis et les autres gars ont été affreux. Je m’en fous. Ils peuvent me mettre à l’amende. C’est fou, comme à chaque fois qu’on joue une bonne équipe », a-t-il ajouté, assumant pleinement les conséquences financières de ses propos.

Un quatrième quart-temps difficile pour Brown

Au-delà de ses critiques sur l’arbitrage, Jaylen Brown a vécu une fin de match compliquée avec seulement 1 panier réussi sur 9 tentatives et 2 pertes de balle dans le dernier quart-temps. Malgré cette performance décevante, il maintient que l’inconstance arbitrale a pesé sur l’issue de la rencontre.

« Si on ne peut pas aller sur la ligne des lancers et que les adversaires peuvent être physiques et nous empêcher d’aller chercher nos spots, alors c’est dur de gagner des matchs du genre », a-t-il expliqué. « J’attaque le cercle, je suis physique, je ne floppe pas, je n’ai pas peur du contact. J’y vais fort, je suis athlétique et je n’obtiens rien. »

Cette sortie médiatique de Brown s’inscrit dans une série de critiques répétées envers l’arbitrage depuis qu’il assume un rôle de leader accru en l’absence de Jayson Tatum. Une frustration grandissante qui pourrait lui coûter cher financièrement, mais qu’il assume totalement.

