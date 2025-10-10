Recherche
France

Championne d’EuroLeague, Valériane Ayayi s’adjuge le Trophée Alain Gilles 2024/25 !

France - Un mois après l'ouverture des votes au jury, Valériane Ayayi a remporté le Trophée Alain Gilles, récompensant le ou la meilleure joueuse française de la saison précédente. La capitaine des Bleues avait notamment remporté l'EuroLeague avec l'USK Prague.
00h00
Championne d’EuroLeague, Valériane Ayayi s’adjuge le Trophée Alain Gilles 2024/25 !

Ayayi tenant le trophée Alain Gilles entre ses mains

Crédit photo : FFBB

Pour la deuxième année d’affilée, une joueuse féminine remporte le Trophée Alain Gilles, distinguant le ou la meilleure joueuse de basket française de la saison. Et pour succéder à Gabby Williams, qui d’autre que sa capitaine en équipe de France Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans), qui s’est adjugée le trophée cette année.

Le titre en EuroLeague fait la différence

Ayayi inscrit son nom dans le palmarès de cette prestigieuse récompense, qui a notamment vu passer Victor Wembanyama, Céline Dumerc ou Rudy Gobert. Elle est la 4e femme vainqueure en 10 éditions, après Dumerc, Williams et Laëtitia Guapo. Cette édition 2024/25 fut plutôt indécise. La joueuse de l’USK Prague a devancé ses compatriotes masculins Nadir Hifi (2e) et Guerschon Yabusele (3e). Il faut dire que son titre en EuroLeague féminine, sans équivalent chez ses concurrents, a fait la différence. Surtout en ayant un rôle décisif dans le Final 6, avec 16,0 points et 4,7 rebonds de moyenne.

Après un début de carrière en France et même un passage en WNBA, Ayayi avait fait le choix de s’exporter du côté de la République Tchèque en 2018. Depuis, elle y a passé cinq saisons, entrecoupées d’un retour à Basket Landes entre 2020 et 2022, mais lui-même raccourci par sa grossesse. Ce choix aura été payant sur le plan sportif. La Bordelaise est couronnée de succès avec le club tchèque, avec qui elle a remporté cinq fois le championnat national (2019, 2020, 2023, 2024, 2025), et donc une fois l’EuroLeague (2025). L’USK est un des des plus grosses écuries d’Europe et semble encore prête à le prouver cette saison. À l’image de leur victoire de 20 points à Bourges cette semaine en ouverture de l’EuroLeague 2025/26, lors de laquelle Ayayi a marqué 21 points. Elle a notamment été rejointe cette saison par ses deux compatriotes Janelle Salaün et Pauline Astier.

L’aînée de la fratrie Ayayi avait donc trois titres collectifs (EuroLeague, Championnat de République Tchèque et SuperCoupe d’Europe) dans son dossier. En plus d’une nomination dans le troisième meilleur cinq de l’EuroLeague féminine, elle qui compilait une ligne statistique très complète : 13,7 points à 43,5% aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 6,8 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,9 interception en 32 minutes de moyenne.

Son profil d’ailière complète et son expérience l’ont aussi propulsée vers un rôle de leader de l’équipe de France cet été à l’EuroBasket. Elle a aussi été retenue dans le stage des Bleues en novembre. En bref, la joueuse de 31 ans est en plein dans son prime et s’affirme comme une des meilleures joueuses du continent.

Un vote final serré

Le trophée a été décidé par un jury de 25 journalistes spécialisés, en plus d’un vote réservé au public. Chaque membre du jury était invité à présenter son tiercé de tête afin de distribuer les 10 points (1ère place), 7 points (2e place) et 5 points (3e place). Ayayi a obtenu 162 points, avec 11 votes pour la première place. Derrière elle, Nadir Hifi, auteur du double Betclic ÉLITE – Coupe de France avec Paris, a récupéré 112 points, dont 5 votes pour la première place. Guerschon Yabusele, avec son retour concluant en NBA, complète le podium avec 88 points et 4 bulletins pour le trophée.

Gabby Williams, Janelle Salaün, Sylvain Francisco et Leïla Lacan ont aussi obtenu des votes pour la première place. À noter qu’il y a plus de femmes que d’hommes dans le classement final, au terme d’une saison notamment historique pour les Françaises en WNBA. À noter aussi que Victor Wembanyama n’a obtenu aucun vote, ce qui devrait devenir une exception à l’avenir…

Le détail des votes du jury (source : FFBB)

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
flavor_flav
logique et mérité. ça récompense sa saison mais aussi sa belle carrière
