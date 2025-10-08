Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Forte impression des Flammes Carolo à Sopron, Basket Landes proche du hold-up, Bourges s’accroche en vain

EuroLeague féminine - 1/3 des clubs français sur cette première journée de la compétition reine européenne. Les Flammes Carolo sortent seules gagnantes, mais Basket Landes et Bourges n'ont pas à rougir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Forte impression des Flammes Carolo à Sopron, Basket Landes proche du hold-up, Bourges s’accroche en vain

Les joueuses de Charleville-Mézières (Tenin Magassa avec le bras en écharpe) avec les quelques fans ayant fait le déplacement jusqu’en Hongrie

Crédit photo : EuroLeague Women

On savait que l’EuroLeague féminine serait dominée par les joueuses françaises, qui représentent plus de 20% du contingent total. Mais on pouvait légitimement se poser des questions quant à la réussite des clubs tricolores, au vu de la fuite des talents du pays ces derniers mois et années. Les trois clubs de LBWL en lice ont pourtant fait une bonne impression lors de cette première soirée de la compétition reine du continent. Si Basket Landes et Bourges se sont accrochées en vain contre Saragosse et les championnes en titre de Prague dans des matchs diffusés sur France 3 (défaites 70-73 et 57-77), les Flammes Carolo ont elles bel et bien écrasé les Hongroises de Sopron, championnes en 2022 (victoire 54-82).

LIRE AUSSI

 

Sopron 54-82 Charleville-Mézières

Les Flammes Carolo retrouvent l’EuroLeague féminine pour la première fois depuis leur courte expérience lors de la saison 2018/19. C’est aussi une première pour beaucoup de leurs joueuses. Et pourtant, tout s’est passé comme sur des roulettes. Les joueuses de Charleville-Mézières ont mis un gros score aux championnes de l’EuroLeague 2022, les Hongroises de Sopron. Elles ont fait déjouer ces dernières avec une pression défensive et physique qui a fait très mal, créant beaucoup de contre-attaques (14 interceptions). Leurs hôtes ont commis beaucoup d’erreurs et n’ont pas trouvé le moindre rythme en attaque, avec des pourcentages aux tirs catastrophiques (30,7%, dont 21,4% à 3-points).

Jusqu’à la dernière seconde, les joueuses ardennaises ont continué sur leur lancée et joué à fond, pour le point-average. En résulte une victoire de 28 points très bonne sur le plan comptable, dans un groupe B très relevé avec Galatasaray et Schio. Ce qui était loin d’être gagné vu leurs deux défaites en championnat pour débuter la saison. On notera les 14 points des tricolores Noémie Brochant et Maïa Hirsch, mais le point noir avec la blessure à l’épaule de la recrue Tenin Magassa. Cette dernière a terminé sur le banc avec le bras en écharpe.

Bourges 57-77 Prague

À Bourges, l’émotion était forcément de mise pour le grand retour de Pauline Astier, où elle a fait toute sa carrière. En très grande forme sur ce début de saison en République Tchèque (17,3 points et 11,7 passes décisives de moyenne), elle est directement passée aux affaires. Vraie leader sur le parquet, vocale et dans le jeu, et en pleine confiance, elle a dicté le jeu malgré sa maladresse (9 points à 3/9 aux tirs, 5 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes). Ce sont ses deux compatriotes qui ont pris son relais au scoring du côté de Prague, avec 21 points de Valériane Ayayi et 14 de Janelle Salaün.

En face, Bourges a résisté jusqu’à la mi-temps, avant de sombrer après. « On sait que l’on a une équipe remaniée, avec des responsabilités qui sont différentes » tempérait Olivier Lafargue avant la rencontre. Difficile de rivaliser donc sur cette première journée, face tout simplement aux championnes en titre de l’EuroLeague, en pleine forme dans leur championnat avec des victoires de +40 points. Le score final est donc logique, et ne ternira pas cette soirée remplie d’émotions.

Basket Landes 70-73 Saragosse

Plus d’infos à suivre…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Bourges
Bourges
Suivre
Sopron
Sopron
Suivre
Saragosse
Saragosse
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Forte impression des Flammes Carolo à Sopron, Basket Landes proche du hold-up, Bourges s’accroche en vain
EuroCup
00h00La JL Bourg et Darius McGhee continuent sur leur lancée et s’offrent Turk Telecom
EuroLeague
00h00Onze mois après son éviction de Monaco, Sasa Obradovic va reprendre du service !
ELITE 2
00h00Bruno Cingala-Mata, un ancien du BCGO pour l’Alliance Sport Alsace
À l’étranger
00h00Darryl Monroe, la dernière danse à 39 ans pour l’ancien All-Star ?
EuroLeague Féminine
00h00L’incroyable statistique : plus de 20% des joueuses d’EuroLeague sont Françaises !
Betclic ELITE
00h00« Cette fois, c’est pour de vrai » : Isaiah Miles à Cholet Basket, deuxième chance !
NM1
00h00Vers un match perdu sur tapis vert pour Le Havre contre Besançon ?
Première européenne pour Guillaume Vizade à la tête du MSB
Basketball Champions League
00h00Guillaume Vizade (Le Mans) découvre l’Europe : « J’ai toujours beaucoup d’appétit et d’enthousiasme ! »
Betclic ELITE
00h00La Cour d’appel confirme : l’ASVEL condamnée à verser près de 500 000 euros à Zvezdan Mitrovic !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0