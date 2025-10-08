Forte impression des Flammes Carolo à Sopron, Basket Landes proche du hold-up, Bourges s’accroche en vain

On savait que l’EuroLeague féminine serait dominée par les joueuses françaises, qui représentent plus de 20% du contingent total. Mais on pouvait légitimement se poser des questions quant à la réussite des clubs tricolores, au vu de la fuite des talents du pays ces derniers mois et années. Les trois clubs de LBWL en lice ont pourtant fait une bonne impression lors de cette première soirée de la compétition reine du continent. Si Basket Landes et Bourges se sont accrochées en vain contre Saragosse et les championnes en titre de Prague dans des matchs diffusés sur France 3 (défaites 70-73 et 57-77), les Flammes Carolo ont elles bel et bien écrasé les Hongroises de Sopron, championnes en 2022 (victoire 54-82).

Sopron 54-82 Charleville-Mézières

Les Flammes Carolo retrouvent l’EuroLeague féminine pour la première fois depuis leur courte expérience lors de la saison 2018/19. C’est aussi une première pour beaucoup de leurs joueuses. Et pourtant, tout s’est passé comme sur des roulettes. Les joueuses de Charleville-Mézières ont mis un gros score aux championnes de l’EuroLeague 2022, les Hongroises de Sopron. Elles ont fait déjouer ces dernières avec une pression défensive et physique qui a fait très mal, créant beaucoup de contre-attaques (14 interceptions). Leurs hôtes ont commis beaucoup d’erreurs et n’ont pas trouvé le moindre rythme en attaque, avec des pourcentages aux tirs catastrophiques (30,7%, dont 21,4% à 3-points).

Jusqu’à la dernière seconde, les joueuses ardennaises ont continué sur leur lancée et joué à fond, pour le point-average. En résulte une victoire de 28 points très bonne sur le plan comptable, dans un groupe B très relevé avec Galatasaray et Schio. Ce qui était loin d’être gagné vu leurs deux défaites en championnat pour débuter la saison. On notera les 14 points des tricolores Noémie Brochant et Maïa Hirsch, mais le point noir avec la blessure à l’épaule de la recrue Tenin Magassa. Cette dernière a terminé sur le banc avec le bras en écharpe.

Bourges 57-77 Prague

À Bourges, l’émotion était forcément de mise pour le grand retour de Pauline Astier, où elle a fait toute sa carrière. En très grande forme sur ce début de saison en République Tchèque (17,3 points et 11,7 passes décisives de moyenne), elle est directement passée aux affaires. Vraie leader sur le parquet, vocale et dans le jeu, et en pleine confiance, elle a dicté le jeu malgré sa maladresse (9 points à 3/9 aux tirs, 5 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes). Ce sont ses deux compatriotes qui ont pris son relais au scoring du côté de Prague, avec 21 points de Valériane Ayayi et 14 de Janelle Salaün.

En face, Bourges a résisté jusqu’à la mi-temps, avant de sombrer après. « On sait que l’on a une équipe remaniée, avec des responsabilités qui sont différentes » tempérait Olivier Lafargue avant la rencontre. Difficile de rivaliser donc sur cette première journée, face tout simplement aux championnes en titre de l’EuroLeague, en pleine forme dans leur championnat avec des victoires de +40 points. Le score final est donc logique, et ne ternira pas cette soirée remplie d’émotions.

Basket Landes 70-73 Saragosse

